快訊／三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

記者劉昌松／台北報導

前立委蔡正元因在參與國民黨處分三中案交易期間，侵吞阿波羅公司的資產2.8億元，被法院依業務侵占罪判刑3年6月確定，成為包括前總統馬英九在內，三中案中唯一有罪的被告，蔡正元27日上午走進台北地檢署執行科報到，經檢察官開庭確認身分後，將坐上囚車被送往台北監獄服刑，而館長陳之漢也到場相送。

蔡正元在得知將入獄後，曾表示當時幫國民黨度過黨產危機，對結果「無怨無悔」，並提前預告將走進綠營布置的黑牢，以燦爛的笑容迎接一切政敵的打壓，秉持著從容的氣度面對司法的政治追殺。

本案起於北檢起訴前總統馬英九等人，在2005年間為了解決國民黨黨產問題，賤賣中投公司掌控的中影、中視、中廣(合稱三中)資產，造成國民黨損失72億元，涉嫌違反《證交法》特別背信等罪，但是馬英九與中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清3人歷經二審判決都獲判無罪，檢方現正上訴最高法院。

▲蔡正元因業務侵占罪被判刑確定，27日到台北地檢署報到發監。（圖／記者黃宥寧攝）

同案被告中，只有當年的國民黨籍立委蔡正元，因在2006年間，與有意購買中影股權的郭台強妻子羅玉珍、莊婉均達成三方協議，以蔡正元可掌控的阿波羅公司作為交易平台，統一收取購買中影股權的資金，但蔡正元卻以不良債權等名義，侵吞2.8億元股款，用來買車、購屋、還債等私用。

蔡正元2025年底被高院依業務侵占罪判刑3年6月，並沒收犯罪所得確定，妻子洪菱霙與岳父洪信行雖也收到或協助兌領其中部分款項，但因不知情，獲判無罪；蔡正元另被依《商業會計法》判6個月部分還可上訴。

▲蔡正元因業務侵占罪被判刑確定，27日到台北地檢署報到發監，館長也到場聲援。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼蔡正元與館長兩人握手擁抱。（圖／記者黃宥寧攝）