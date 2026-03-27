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「拖吊蟑螂」師徒分家內幕曝！　弟子貪過頭整鍋端

小崔拖吊負責人崔博翔因不合理收價，遭北市刑大逮捕送辦。（圖／林冠吟攝）

▲小崔拖吊負責人崔博翔因不合理收價，遭北市刑大逮捕送辦。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

雙北間流竄的拖吊蟑螂「小崔拖吊」日前遭台北市刑警大隊破獲，前後逮捕「小崔拖吊」負責人崔博翔，與旗下子弟蔡尚璁與許峯頤2人自立門戶經營2家拖吊公司「騰至」與「宇生」拖吊。據了解，小崔拖吊每次收費均在2萬元上下，精準掌控明顯高於行情，但被害人卻又不致於為2萬元憤而報警的心態；惟其旗下2名弟子另起爐灶後，有被害人從深坑拖至新店，短短16公里路程就被收了7萬元天價，終於引爆民怨，慘遭法辦。

北市刑大破獲「拖吊蟑螂」集團，業者詐取天價拖吊費，警方接獲22名被害人報案後，發動搜索帶回32歲業者蔡尚璁等6人，並查扣拖吊車。（圖／翻攝畫面）

▲北市刑大破獲「拖吊蟑螂」集團，業者詐取天價拖吊費，警方接獲22名被害人報案後，發動搜索帶回32歲業者蔡尚璁等6人，並查扣拖吊車。

據了解，小崔拖吊的負責人崔博翔，主要在雙北地區進行拖吊業務，並每月在Google搜尋引擎上購買大量關鍵字搜尋，如專業道路救援等廣告，好讓自家拖吊公司能第一時間出現在搜尋頁面上，每次拖吊費用酌收在2萬元下上，相較正常拖吊業者費用的1200至1500元起價，再依照每公里30至50元之費用，明顯較高，精準拿捏民眾急於拖吊愛車，卻又不至於為2萬元的拖吊費用，耗費心力報警提告打官司，因此多年以來均相安無事。

直到崔博翔的旗下弟子32歲蔡尚璁與26歲許峯頤，2人發現以此方式能輕鬆詐財，決心合夥自立門戶，共同出資購買一輛拖吊車，開始複製前老闆的營運模式，購買關鍵字到處尋找肥羊上鉤，只是2人手法更加惡劣，每次拖吊費用均會以各式名義向消費者進行加價，利用民眾急於拖車心理，要求簽下長達4、5頁的合約，等到民眾抵達目的後，隨即翻出合約向他們加收費用，拖吊費用每次起價至少4萬元，最高甚至來到8.8萬元，費用相當離譜。

蔡尚璁與許峯頤所經營的拖吊公司中，其中一筆收據，單程收費竟要價8.8萬元。（圖／林冠吟攝）

▲蔡尚璁與許峯頤所經營的拖吊公司中，其中一筆收據，單程收費竟要價8.8萬元。

只要民眾不滿拒絕，蔡、許2人則扣車不還，抓準此類糾紛為民事糾紛，報警後警方能做相當有限的心態，扣車強逼民眾繳納費用，但若民眾態度強硬，也有一定「議價」空間。

只是蔡、許2人經營不久後，隨即疑似因金額分配問題而鬧分家，蔡尚璁去年6月決心單飛營業，在向許峯頤繳納48萬元的「分家費用」後，2人簽下分家合約，承諾分家後不得以任何形式於社群媒體上攻擊，違反者須負一切刑事與民事賠償責任。

2人分家後繼續經營拖吊事業，若遇到拖車不足時，也會向前東家租用拖車，2人更是「變本加厲」的向民眾收取高額且不合理之費用，民眾若真的尋求2人所經營的拖吊業者協助，來不及細看便簽下不合理之合約，但仔細看後就會發現，明明拖吊業務都還沒進行，合約上就已經羅列各式費用，絞盤作用上下各一次收費8000元、高架道路作業風險加成3500元、吊桿作業上下一次收費1.6萬元、全載固定作業5000元、多次作業5000元、地下室特殊作業8000元、連假、夜間、假日、雨天再加收3000元費用，就連2人作業費用也高達5500元。若民眾第一時間機警察覺有異，拒絕拖吊，蔡、許2人竟還會對民眾收取出車與返程的里程費用，並拒絕給予收據。

隨著事件曝光後，蔡、許2人疑似擔心國稅局會來查帳，緊急開出上百張收據，每張收據費用從4萬元至8萬元不等，疑似試圖來規避相關責任。惟警方於本月17日發動搜索，逮獲蔡、許2人在內等6人，訊後依詐欺、恐嚇取財罪及組織犯罪移送台北地檢署偵辦，蔡、許2人訊後均以40萬元交保。

而整起事件源頭小崔拖吊負責人崔博翔，則因在警方發動搜索前離境前往泰國，18日凌晨入境台灣隨即遭警方逮捕，其被捕後否認與蔡、許2人關係，強調是因2人在外亂搞被他發現後，才會怒將2人開除，經檢方複訊後以30萬元交保。

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