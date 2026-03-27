法國密會35國！目標戰後重啟荷莫茲　兩階段護航計畫曝

▲荷莫茲海峽。（圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

法國政府於26日表示，法國軍事首長已於26日與大約35個國家的代表進行視訊會談，積極尋求合作夥伴與具體提案，目標是在美國與以色列對伊朗的戰爭結束後，重新開啟關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的通行任務。

目標戰後重啟 法國密接35國尋求夥伴

根據《路透社》報導，法國武裝部隊參謀總長馬丁（Fabien Mandon）26日主持了一場大型視訊會議，與會國家遍布全球各大洲。儘管法國國防部未公開具體的國家名單，但這場會議的核心在於討論如何於戰後恢復荷莫茲海峽的航運安全。

目前，美國的西方盟友均已表態不參與正在進行中的衝突。然而，法國這次的幕後行動凸顯了國際間的集體擔憂，就是即便戰火停熄，伊朗仍可能持續威脅這條全球石油供應命脈；目前因伊朗攻擊船隻，該區航運幾乎處於停擺狀態。

強調純防禦性質 法國海軍積極串聯

法國國防部在聲明中特別強調，這項倡議與該地區目前進行中的軍事行動無關，其本質「純屬防禦性質」，主要目的是在敵對狀態結束後，籌備並組織荷莫茲海峽航運的復航。

除了參謀總長的視訊會議，法國海軍參謀長沃儒（Nicolas Vaujour）上將也同步展開行動，與包括英國、德國、義大利、印度及日本在內的12國海軍首長進行會談。沃儒在X平台上指出，海洋是全球經濟與區域穩定的重要動脈，各國正針對航行自由與海上安全交換意見。

英法聯手規劃兩階段任務 「掃雷」成首要挑戰

目前重啟海峽的規劃由法國與英國主導。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提議在聯合國框架下採取行動，但他也開出先決條件，必須在戰火平息、諮詢保險與航運公司，並獲得伊朗同意後才能執行。

為了因應未來的任務，法國已部署航空母艦打擊群至東地中海，並派遣兩艘直升機母艦與八艘軍艦前往中東。英國首相施凱爾（Keir Starmer）則表示，英國正與盟友擬定一項「可行」的重啟計畫，但他坦言，若中東局勢未能降溫，任務難度將極高。

國防官員透露，這項護航任務預計分為兩階段，第一階段將集中於「掃雷」（mine-hunting），待安全後，第二階段才會開始保護穿梭該海域的油輪。消息人士分析，由於美國本身缺乏足夠的掃雷作業能力，這項任務在技術執行上將面臨重大挑戰。