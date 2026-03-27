　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法國密會35國！目標戰後重啟荷莫茲　兩階段護航計畫曝

▲▼荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）

▲荷莫茲海峽。（圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

法國政府於26日表示，法國軍事首長已於26日與大約35個國家的代表進行視訊會談，積極尋求合作夥伴與具體提案，目標是在美國與以色列對伊朗的戰爭結束後，重新開啟關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的通行任務。

目標戰後重啟　法國密接35國尋求夥伴

根據《路透社》報導，法國武裝部隊參謀總長馬丁（Fabien Mandon）26日主持了一場大型視訊會議，與會國家遍布全球各大洲。儘管法國國防部未公開具體的國家名單，但這場會議的核心在於討論如何於戰後恢復荷莫茲海峽的航運安全。

目前，美國的西方盟友均已表態不參與正在進行中的衝突。然而，法國這次的幕後行動凸顯了國際間的集體擔憂，就是即便戰火停熄，伊朗仍可能持續威脅這條全球石油供應命脈；目前因伊朗攻擊船隻，該區航運幾乎處於停擺狀態。

強調純防禦性質　法國海軍積極串聯

法國國防部在聲明中特別強調，這項倡議與該地區目前進行中的軍事行動無關，其本質「純屬防禦性質」，主要目的是在敵對狀態結束後，籌備並組織荷莫茲海峽航運的復航。

除了參謀總長的視訊會議，法國海軍參謀長沃儒（Nicolas Vaujour）上將也同步展開行動，與包括英國、德國、義大利、印度及日本在內的12國海軍首長進行會談。沃儒在X平台上指出，海洋是全球經濟與區域穩定的重要動脈，各國正針對航行自由與海上安全交換意見。

英法聯手規劃兩階段任務　「掃雷」成首要挑戰

目前重啟海峽的規劃由法國與英國主導。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提議在聯合國框架下採取行動，但他也開出先決條件，必須在戰火平息、諮詢保險與航運公司，並獲得伊朗同意後才能執行。

為了因應未來的任務，法國已部署航空母艦打擊群至東地中海，並派遣兩艘直升機母艦與八艘軍艦前往中東。英國首相施凱爾（Keir Starmer）則表示，英國正與盟友擬定一項「可行」的重啟計畫，但他坦言，若中東局勢未能降溫，任務難度將極高。

國防官員透露，這項護航任務預計分為兩階段，第一階段將集中於「掃雷」（mine-hunting），待安全後，第二階段才會開始保護穿梭該海域的油輪。消息人士分析，由於美國本身缺乏足夠的掃雷作業能力，這項任務在技術執行上將面臨重大挑戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
474 1 9781 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲重判17年　郭正亮推藍白出一招「賴清德明年剉咧等」
快訊／蔡正元北檢報到入獄服刑　館長到場聲援
美股「科技類股」創開戰以來最大跌幅　川普1句話引震盪
AI短片「雪山救狐狸」爆紅！原創者曝光　蔡依林也瘋狂
川普稱蔡英文「我可以處理這個女人」　學者：凸顯視台灣為籌碼
日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆
蔡正元今入獄　柯文哲曬合照「4字祝福」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

路透：中芯國際暗助伊朗軍方　一年前已啟動晶片支援

伊朗戰事吃重！　五角大廈評估「轉撥烏軍援」至中東

美股「科技類股」創開戰以來最大跌幅　川普1句話引震盪

法國密會35國！目標戰後重啟荷莫茲　兩階段護航計畫曝

川普稱蔡英文「我可以處理這個女人」　學者：凸顯視台灣為籌碼

打破165年傳統！　川普簽名將登上美元紙鈔

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

中東戰事惡化恐慌　國際油價大漲

馬杜洛2度出庭受審　美法官拒撤案訴訟費成僵局

台積電ADR重挫6.22％　伊朗戰事動盪美股收黑

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

五月天生日..周杰倫送「太陽之子味」飲料　阿信現場吃播「五迷搶吃下一口」：變態XD

超扯片！違規騎機車還「180度壓車迴轉」　台中囂張猴竟是小六生

柯文哲一審17年！　京華城案這2人獲判無罪

【全字幕】柯文哲一審重判17年　館長怒嗆檢察官、法官：民進黨的狗

塑膠袋之亂延燒！法務部啟動全台大稽查　抓到黑手就送辦

路透：中芯國際暗助伊朗軍方　一年前已啟動晶片支援

伊朗戰事吃重！　五角大廈評估「轉撥烏軍援」至中東

美股「科技類股」創開戰以來最大跌幅　川普1句話引震盪

法國密會35國！目標戰後重啟荷莫茲　兩階段護航計畫曝

川普稱蔡英文「我可以處理這個女人」　學者：凸顯視台灣為籌碼

打破165年傳統！　川普簽名將登上美元紙鈔

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

中東戰事惡化恐慌　國際油價大漲

馬杜洛2度出庭受審　美法官拒撤案訴訟費成僵局

台積電ADR重挫6.22％　伊朗戰事動盪美股收黑

路透：中芯國際暗助伊朗軍方　一年前已啟動晶片支援

快訊／三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

柯文哲重判17年　郭正亮推藍白出一招「賴清德明年剉咧等」

空間也是成本！2招教你徹底告別雜亂地獄

伊朗戰事吃重！　五角大廈評估「轉撥烏軍援」至中東

柯文哲重判17年　法律專家點出關鍵依據

日學者曝柯文哲未來政治路　預測藍營年底選舉丟3、4縣市

小兒科名醫命喪國道　院方回應了：保持低調婉謝

日系豪華全新跑旅發表「台灣等美規車零關稅導入」！外型、內裝都有料

美股「科技類股」創開戰以來最大跌幅　川普1句話引震盪

【媽祖要你請假】台中騎士低血糖昏倒　好心人送「媽祖紅包」勸先請假

國際熱門新聞

伊朗封鎖荷姆茲！只放行5國

伊朗回應15點停火協議　開4條件

他為何下身全裸彎腰扶汽車？驚險意外令人既同情又想笑

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

川普：伊朗送「大禮」　放行10艘油輪過荷莫茲海峽

川普稱蔡英文「這個女人」　學者：凸顯視台為籌碼

川普傳將給伊朗最後一擊　4大方案曝光

台積電ADR重挫6.22％　伊朗戰事動盪美股收黑

快訊／川普宣布暫緩攻擊伊朗能源設施　期限到4月6日

美科技類股創開戰最大跌幅　川普1句話引震盪

伊朗乞求協議　川普：海峽不重要

中東戰事惡化恐慌　國際油價大漲

打破165年傳統！　川普簽名將登上美鈔

美軍基地被放炸彈　主嫌潛逃中國、姊姊落網

更多熱門

相關新聞

伊朗乞求協議　川普：海峽不重要

伊朗乞求協議　川普：海峽不重要

美國總統川普於當地時間26日上午在華府召開內閣會議。川普在會議上表示，伊朗「正乞求著達成協議」，還說伊朗「戰力差但很會談判」；副總統范斯也聲稱，伊朗常規軍事力量已經被「徹底摧毀」。另外，川普還放話說，美國不缺石油，所以荷莫茲海峽對美國根本不重要。

川普傳將給伊朗最後一擊　4大方案曝光

川普傳將給伊朗最後一擊　4大方案曝光

伊朗回應15點停火協議　開4條件

伊朗回應15點停火協議　開4條件

伊朗封鎖荷姆茲！只放行5國

伊朗封鎖荷姆茲！只放行5國

美學者：中東戰火讓習近平占上風

美學者：中東戰火讓習近平占上風

關鍵字：

中東伊朗軍武國際軍武法國荷莫茲海峽

讀者迴響

熱門新聞

伊朗封鎖荷姆茲！只放行5國

孫芸芸女兒未婚生子「孩子的爸」起底！　根本不是富二代

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

乳癌大腸癌年輕化！醫抗發炎「晚餐改吃1物」：真的變輕盈

伊朗回應15點停火協議　開4條件

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明

他為何下身全裸彎腰扶汽車？驚險意外令人既同情又想笑

惡狼隨機敲門闖家中侵犯人妻　老公聽「妻兒哭喊聲」緊急衝回家

快訊／被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

沈慶京交保痛批判決　應曉薇籌不出錢先睡法院

子公司遭判沒收121億　中石化緊急發重訊

即／台中爆弒母案割頸　兒子驚人全裸

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

柯文哲判17年還能選總統？內政部留伏筆

川普：伊朗送「大禮」　放行10艘油輪過荷莫茲海峽

更多

最夯影音

更多
柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年
柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面