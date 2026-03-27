柯文哲收賄重判17年　人渣文本曝「最惡劣影響」

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，被重判17年徒刑、褫奪公權6年。時代力量決策委員、筆名「人渣文本」的周偉航表示，柯文哲覺得藍綠亂收錢，他也要亂收錢，但他做得比藍綠低級和低能，破壞了中間選民對政治的信任，這是他和民眾黨帶來最惡劣的影響。

批民眾黨收髒錢 「當然錢多、人多」

周偉航在臉書粉專「特急件小周的人渣文本」批評，有人拿時力和民眾黨比較，說民眾黨人那麼多，資源也多，去那邊才有搞頭，這種話就是跳去民眾黨的那些黃國昌徒子徒孫在講，「當然，柯文哲收髒錢，也收共產黨，當然錢多、人多。」

轟柯自認藍綠都亂收錢 把政治下限搞破

周偉航指出，這個社會之所以會有那麼多法律和規範，就是想要維持最底線的公平，無論是禁止收髒錢、不能亂收錢，都是為了保持最低限的公平。結果，柯文哲覺得藍綠都亂收錢，他也要亂收錢，才拼得贏藍綠，「但還沒拼贏藍綠，他就搞破一切的下限，比藍綠還低級和低能。」

▲柯文哲遭重判17年，但周偉航認為最惡劣影響是「中間選民從此不信任政治」。（圖／記者黃克翔攝）

害中間選民恐從此不信政治 還拖時力小黨下水

周偉航認為，柯文哲更大的問題是，破壞了中間選民對政治的信任基礎，過去中間選民是相信民眾黨和藍綠不同，才投給民眾黨的，現在看到了這些鳥樣，中間選民將變得不相信政治，「這就是柯文哲和民眾黨所帶來最惡劣的影響。」

他砲轟，民眾黨去死就算了，連帶拖累他們時代力量這種吃中間選票的小黨，他們沒收黑錢，所以沒什麼資源能重新喚起中間選民的熱情，只能用幾千、幾萬塊的預算，想辦法做一點議題爭取一點曝光，「走合法路線，做起來就是沒人家漂亮。收髒錢很快啊，一下就大起來了，但是能大多久？」

周偉航批評，柯文哲的網軍老是講騎飛輪的300萬拿去裝潢辦公室了，感覺有公用，髒錢就沒問題了？300萬在一般正常小黨可以做多少事？何止裝潢辦公室，房租都可以付幾年了。何況柯文哲用裝潢辦公室為由募的還不只這一筆，「碰到這種對手，怎麼打？除了讓司法毒打他們，還能怎麼辦？」