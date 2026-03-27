CAS大廠疑宰斃死豬！　超髒肢解現場直擊

▲雅勝冷凍食品公司遭控屠宰斃死豬，支解現場更髒亂不堪，宛如大型細菌培養皿。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

豬肉是國人最重要的蛋白質來源之一，每年得消耗700萬頭，人均每年吃掉40公斤，在全球名列前茅，北部肉品大廠雅勝冷凍食品身為CAS優良豬肉分切廠，卻遭指控宰殺斃死豬，在超髒地板解剖還以自來水直沖，最終流向不明，造成食安和防疫嚴重破口。

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▲雅勝得到CAS認證，多年來以品質聞名而深入大眾餐桌，其肢解豬隻環境卻與宣稱的全程低溫大相逕庭。

據了解，雅勝是北台灣規模最大肉品供應商之一，每日屠宰的牛豬約700頭，2024年爆出灌水牛案後，於2025年農曆年後關停牛隻屠宰場，專營冷藏和冷凍豬肉。

而雅勝得到CAS（台灣優良農產品）認證，其產品品質多年來得到消費者信賴，雅勝更引以為傲，宣稱其屠體在剖半清洗後，得在零下15度到20度間預冷1小時，再進入零下2度的預冷室12小時才開始分切，且加工作業區常年維持15度以下低溫，用溫度來確保肉品新鮮度，其說法卻與實際過程大相逕庭。

▲雅勝聘用的移工在牛隻內臟處理區非法肢解斃死豬，角落還留有「上一位」的內臟，代表影片中的屠體並非唯一「受害豬」。

記者所取得的畫面，是雅勝員工於2023年10月間所拍攝，該場聘用的外籍移工，疑為避開場內獸醫及監視器的監督，將在運輸過程中暴斃死亡的豬隻拖到牛肉內臟處理區，原本應嚴格把關的屠宰過程，竟在布滿陳年黑垢與不明血水的地磚上直接進行，後方牆面還因長年髒污和油脂更泛起厚重黑黃色油垢，整體環境如大型細菌培養皿，完全無視基本的食品安全規範。

在室溫下，作業人員沒穿制服、赤膊上陣，而豬隻四肢僵硬、血凝成塊，看似已死亡一段時間，且其前胸沒有傷口，明顯未經放血作業，作業人員則「席地而宰」，在地磚上便開始肢解死亡多時的豬隻，先是以自來水沖洗，將豬的胸腔剖開後便再灌入自來水，絲毫不管屠體會遭受汙染。

更誇張的是，角落還堆著上一頭豬留下的內臟，顯示畫面中被開膛剖肚的屠體並非唯一的「受害豬」，作業人員將內臟取出，也代表屠體並非要送化製處理或銷毀，而是要作為食用目的。

知情人士透露，這些豬隻是「斃死豬」，在運輸過程中因不明原因暴斃，依法屬於一般事業廢棄物，應掩埋焚化或委託合法清除處理業者代為處理，根本不能屠宰後分切肢解，甚至成為餐桌上的「佳餚」。

提供影片者表示，作業人員對屠宰斃死豬則早習以為常，但因手捧雅勝飯碗而敢怒不敢言，離開崗位後在幾經考慮下，仍無法違背良心，這才決定將此惡行公諸於眾，希望主管機關能介入調查，以全面守護大眾食品安全，別出現防疫破口。

農業部防檢署表示，屠宰現場都有派駐屠檢獸醫，斃死豬會做記號並銷毀，目前未收到相關檢舉，鼓勵知情民眾提供確切人事時地等相關資料以便展開調查。

雅勝回應，相關指控是子虛烏有、惡意栽贓，每日屠宰作業期間，防檢署派駐的專職獸醫師全程在場進行「屠前」與「屠後」檢查，凡死亡或健康異常之豬隻，在進入屠宰線前即會被剔除，並由派駐之專職獸醫師確認，所有合格屠體必須經過獸醫師全程衛生檢查，在官方高度透明的監督體系下，絕不可能發生所謂「宰殺斃死豬」之情事。

雅勝表示，對於進場後因運輸或其他因素死亡之豬隻（非屠宰豬隻），均嚴格執行「化製流程」，所有斃死豬皆須噴漆標示，並集中存放於化製專區委由具備執照之化製車進行載運銷毀，且全程留存三聯單與化製清運紀錄備查，且廠區內設有24小時高畫質監控系統，隨時可供主管機關調閱檢視。

雅勝強調，食安問題不應成為惡意競爭或個人恩怨的打擊工具，目前已委請律師針對此項不實指控進行蒐證，如未經查證或缺乏具體證據就發佈毀損雅勝商譽的報導，定將依法追究到底，捍衛清白。

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