川普稱蔡英文「我可以處理這個女人」　學者：凸顯視台灣為籌碼

▲前總統蔡英文（左）。（圖／翻攝臉書／蔡英文）

記者葉國吏／綜合報導

《華爾街日報》（WSJ）25日披露，美國總統川普第1任期訪問中國期間，曾向中國國家主席習近平提議，願出面協助習近平與時任台灣總統蔡英文協商台灣問題，引起討論。對此有學者認為，這句話凸顯出川普對台灣的態度。

川普提議兩岸協商 北京超震驚

根據前美國官員說法，此事發生在2017年川普首次中國國是訪問期間。他當時主動向習近平表示，可以幫忙斡旋台灣問題，「我認識她（蔡英文），你知道的，我可以幫忙處理這個女人的事。」此前不久，川普才打破慣例，接聽蔡英文的賀電。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

北京消息人士透露，中國當時非常震驚。這項提議太令人困惑，以至於習近平懷疑這只是川普的衝動之舉。隨後，北京並未理會川普提議，而是回歸傳統外交劇本。

川普稱蔡英文「這個女人」 凸顯視台灣為談判籌碼

對此根據《中國時報》報導，外交學者陳奕帆表示，川普以「這個女人」稱呼蔡英文，未必帶有貶抑意味，主因雙方除一通備受關注的通話外並無深交。陳奕帆認為，川普會這樣說其實是想凸顯他掌控全局的姿態，並且把台灣看成可操作的籌碼、是具有被談判的或交換的空間。