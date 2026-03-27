打破165年傳統！　川普簽名將登上美元紙鈔

▲美鈔將首度印上現任總統川普（Donald Trump）的簽名。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國貨幣設計迎來重大變革！美國財政部26日宣布，為紀念美國獨立250週年，美元紙鈔將首度印上現任總統川普（Donald Trump）的簽名。這不僅打破了美國長達165年的傳統，也讓川普成為美國史上首位將簽名印在流通貨幣上的現任總統。

6月正式印製 100元美鈔領銜登場

根據《路透社》獨家報導，美國財政部在聲明中指出，首批印有總統川普與財政部長貝森特（Scott Bessent）簽名的100美元鈔票，預計將於今年6月正式開始印製，其餘面額的鈔票則會在隨後幾個月陸續跟進。

目前，美國財政部雕刻製版印刷局仍持續生產印有前總統拜登（Joe Biden）任內財政部長葉倫（Janet Yellen）及司庫馬萊巴（Lynn Malerba）簽名的紙鈔。

告別165年傳統 美國司庫簽名將成歷史

這項決策最受矚目的變動，莫過於美國財政部司庫（Treasurer of the United States）簽名的消失。自1861年美國政府首度發行聯邦貨幣以來，司庫的簽名一直是不曾中斷的傳統，而現任司庫馬萊巴將成為這項長達165年傳統中的最後一人。

事實上，這並非川普政府首度嘗試將其個人色彩融入政府體制。這項舉動被視為川普及其盟友的最新努力，旨在將總統的名字標記在建築物、機構、政府計畫、戰艦甚至是硬幣上。

先前，一個由川普任命成員組成的聯邦藝術委員會（federal arts panel），就已批准了印有川普頭像的紀念金幣設計。

財長大讚：表彰偉大國家的歷史成就

財政部長貝森特在聲明中表示，有鑑於川普第二任期內強勁的經濟成長、金融穩定以及美元長期的主導地位，在美國獨立250週年之際做出這項變更非常合適。

貝森特強調，「要表彰我們偉大國家與總統川普的歷史性成就，沒有比在美鈔上印上他的名字更強而有力的方式了。」

受限法律規定 紙鈔人像維持「已故人士」

雖然川普的簽名即將登上紙鈔，但「川普頭像硬幣」的流通計畫卻受阻。報導指出，由於美國法律明文規定，禁止在流通硬幣上描繪在世人物，因此1美元川普流通硬幣的計畫目前受挫。

至於紙鈔部分，雖然法規賦予財政部廣泛的裁量權來更改設計以防偽，但法律仍要求保留「我們信仰上帝」（In God We Trust）等字樣，且鈔票正面的人像依然僅限於已故人士。財政部官員也補充，除了將司庫簽名替換為川普簽名外，美鈔的整體設計將維持不變。