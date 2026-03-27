警用防彈背心是劣質拼裝貨　黑心廠商100萬元交保

▲尚極實業負責人林聖哲 。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松、柯沛辰／台北報導

尚極實業公司負責人林聖哲2019年起取得警政署、移民署、台灣銀行的防彈背心標案後，用過期或是拼湊來的裝備交貨，導致警職人員穿戴劣質防彈背心。北檢26日指揮調查局兵分8路搜索，訊後諭令林聖哲500萬元交保，但因林籌不出保金，後又降保至100萬元。

林聖哲2020年間以尚極實業公司名義，標得法務部矯正署所轄7個監所防彈背心採購案，但交貨時為了省事，竟拿父親林樹雄過去光研公司取得的合格文件，假冒自己賣給矯正機關的181件背心通過防彈檢驗，日前被台北地院依詐欺取財等7罪合併判處2年8月徒刑。

審計部在得知矯正署防彈背心案件後，清查發現從2019年到2022年間，尚極實業取得7個警政署、移民署、台灣銀行為保全人員採購的防彈背心標案，其中部分防彈背心未通過測試而被退貨，懲罰沒收押標金。不料審計部針對已交貨的防彈背心進行測試，赫然發現都是些不符規格的逾期品，或是用各種布料纖維拼湊而成的假貨，全案爆發。

台北地檢署26日訊問林聖哲、林樹雄後，依違反《政府採購法》、《刑法》詐欺等嫌，分別諭令林聖哲500萬元交保、林父30萬元交保，後將林聖哲降為100萬元交保。