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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲遭重判催化藍白合　鄭麗文：在野有很深覺悟必須團結

記者黃翊婷／綜合報導

台灣民眾黨創黨主席柯文哲因京華城等案，一審被判處17年徒刑、褫奪公權6年，激起藍白群眾不滿，外界認為此事已成為催化藍白合的重要關鍵。國民黨主席鄭麗文也表示，藍白合最大的媒人就是民進黨，在野黨有很深的覺悟必須團結，「然後從現在開始，贏得26年（地方選舉），28年政黨輪替。」

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲一審遭判刑17年。（圖／記者黃克翔攝）

台北地院26日審理京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金公益侵占案等案，柯文哲的部分，判處合併應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年。柯文哲同日傍晚召開記者會，公開質疑司法公正性，不少藍營人士也紛紛發聲力挺。

▲▼國民黨主席鄭麗文出席藍白共同願景發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭麗文認為，民進黨是藍白合的最大媒人。（資料照／記者李毓康攝）

判決結果引起藍白群體的不滿，被外界認為是催化藍白合的重要關鍵。國民黨主席鄭麗文26日出席政大演講活動時，直言柯文哲案件的審理過程讓大家有非常深的感覺，也就是先射箭再畫靶，如果司法在政治上選邊站，甚至淪為執政者對付政敵的工具，等同嚴重違背了司法存在的價值跟意義。

「藍白合我想最大的媒人就是民進黨。」鄭麗文表示，因為民進黨的高壓統治，加上2024年之後在國會上的種種作為，使得在野黨有很深的覺悟必須團結，力拚從現在開始，贏得2026年地方選舉，以及實現2028年政黨輪替。

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