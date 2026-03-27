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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

法院認定柯文哲收賄210萬　陳沂：什麼荒謬理由

記者黃翊婷／綜合報導

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲因京華城等案，被判處17年徒刑、褫奪公權6年，掀起各界關注。網紅陳沂表示，柯文哲被判刑的理由竟然是認定有人以人頭捐給民眾黨的210萬政治獻金，屬於京華城容積率的前金後謝，「天啊，什麼荒謬的理由？這樣以後哪個政黨敢隨便收政治獻金？」

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲一審遭判17年，喊話「絕不屈服」。（圖／記者黃克翔攝）

台北地院26日審理京華城等案，其中檢方起訴求刑15年的違背職務收賄罪，判刑13年，主要理由認定柯文哲在台北市長室密會沈慶京之後，2人的笑容代表達成期約賄賂的犯意聯絡，沈之後以人頭捐給民眾黨的210萬政治獻金，性質屬於沈為京華城行賄柯的「前金」，柯裁示陳情轉研議程序，確實逐步朝有利沈的方向推動，柯更因犯後態度不佳被從重量刑。

不過，經常針對時事發表看法的網紅陳沂認為，柯文哲遭重判不是因為excel pay 1500，也不是在辦公室踩飛輪收300萬，而是認定有人用人頭戶捐210萬政治獻金給民眾黨，屬於京華城容積率的前金後謝，「天啊，什麼荒謬的理由？這樣以後哪個政黨敢隨便收政治獻金？只要有人打錢進去，就可以說你貪汙。」

陳沂強調，她身為柯黑，希望有關單位能拿出真憑實據給柯文哲一個教訓，「不要搞到柯黑都還得出來幫柯文哲說話。」

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