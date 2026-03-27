　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蔡正元今入獄　柯文哲曬合照「4字祝福」

柯文哲（中）曬與蔡正元（右）的合照。（翻攝自柯文哲IG限動）

▲柯文哲（中）曬與蔡正元（右）的合照。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨「三中案」中唯一被判有罪確定的前立委、前中影董事長蔡正元，因涉及業務侵占罪遭判刑3年6月定讞，預計將於今（27）日正式入監執行。而26日一審被判17年的前民眾黨主席柯文哲則曬出2人合照並喊，「朋友，保重」。

蔡正元先前便說，將27日早上9點，前往位於台北市桃源街21號的台北地檢署執行科報到。他還稱，這是「走進綠營布置的黑牢」，並強調自己會以「燦爛的笑容」迎接一切政敵的打壓。

柯文哲涉京華城案、政治獻金案，一審今天宣判，遭判17年重刑。柯文哲則於記者會上喊，「我再講一遍，我沒有圖利、我沒有貪汙、我非常坦蕩，用210萬我不知情的政治獻金當作收賄、根本是抹黑」。

柯文哲還罵，「你們以為毀掉一個柯文哲、想為執政黨掃除將來選舉的障礙，但毀了一個柯文哲，還有千千萬萬的小草，我們要阻止司法繼續沉淪敗壞、要阻止司法變成政治工具。這場審判還沒有結束，賴清德！我們絕對不會妥協、我們永遠不會屈服」！

就在26日晚上柯文哲曬出與蔡正元、張啟楷的合照，畫面中可以看到蔡正元穿著休閒上衣，而柯文哲、張啟楷則是穿西裝。柯文哲還在限時動態上喊，「朋友，保重」！

柯文哲與蔡正元合照。（翻攝自柯文哲IG限動）

▲柯文哲與蔡正元合照。


更多鏡週刊報導
柯案重判／怒轟審判「先射箭再畫靶」　黃國昌號召3/29「上凱道、討公道」
柯案重判／國民黨聲援柯文哲　網謝謝「鍾小平、游淑慧」反嗆：你們才全面崩壞
柯案重判／還有千千萬萬個小草！柯文哲重申沒貪汙　又喊「賴清德」：我們絕不屈服

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
474 1 9781 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電ADR重挫6.22％　伊朗戰事動盪美股收黑
快訊／川普宣布暫緩攻擊伊朗能源設施　期限到4月6日

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蔡正元今入獄　柯文哲曬合照「4字祝福」

兩樣情！應曉薇籌不出錢北院過夜　沈慶京交保現身嘆「無限悲傷」

李文宗躲京華城收賄罪「栽在獻金案」　關鍵原因曝光

快訊／桃園通緝犯危駕、闖紅燈狂逃　警連開多槍逮人

警用防彈背心是拼裝貨　廠商父子涉詐標7案遭約談

獨／持刀狠刺母 裸體逆子急診室發狂大吼

快訊／台中爆弒母案「慘遭割頸」斷氣送醫　兒子驚人全裸

快訊／5小時籌出3000萬！沈慶京交保　兒提6大袋現鈔衝法院

「小沈1500」輸給「滿意微笑」　柯文哲收賄金額驟減原因曝

快訊／進香歸程自撞　阿嬤打強心針搶救傷重不治

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

超扯片！違規騎機車還「180度壓車迴轉」　台中囂張猴竟是小六生

柯文哲一審17年！　京華城案這2人獲判無罪

【全字幕】柯文哲一審重判17年　館長怒嗆檢察官、法官：民進黨的狗

塑膠袋之亂延燒！法務部啟動全台大稽查　抓到黑手就送辦

五月天生日..周杰倫送「太陽之子味」飲料　阿信現場吃播「五迷搶吃下一口」：變態XD

蔡正元今入獄　柯文哲曬合照「4字祝福」

兩樣情！應曉薇籌不出錢北院過夜　沈慶京交保現身嘆「無限悲傷」

李文宗躲京華城收賄罪「栽在獻金案」　關鍵原因曝光

快訊／桃園通緝犯危駕、闖紅燈狂逃　警連開多槍逮人

警用防彈背心是拼裝貨　廠商父子涉詐標7案遭約談

獨／持刀狠刺母 裸體逆子急診室發狂大吼

快訊／台中爆弒母案「慘遭割頸」斷氣送醫　兒子驚人全裸

快訊／5小時籌出3000萬！沈慶京交保　兒提6大袋現鈔衝法院

「小沈1500」輸給「滿意微笑」　柯文哲收賄金額驟減原因曝

快訊／進香歸程自撞　阿嬤打強心針搶救傷重不治

羅技廣告「辱華」酸買家：像狗一樣　被罵到下架

大谷翔平開幕前送「豪華禮包」凝聚士氣　隊友感動：最棒的人

柯文哲遭判17年　藍委曝1情況「悲情效應」成選戰關鍵

蔡正元今入獄　柯文哲曬合照「4字祝福」

今轉雨2天！下周一「熱如夏」　清明連假有強對流威脅

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

中東戰事惡化恐慌　國際油價大漲

孫芸芸女兒「孩子的爸」起底！　根本不是富二代

馬杜洛2度出庭受審　美法官拒撤案訴訟費成僵局

本週球鞋盤點！AJ3聯名亮相、藤原浩全黑Nike Air Liquid Max售價曝光

【我絕不會投降】除掉我還有千千萬萬小草！　柯文哲怒吼：賴清德我不會屈服的

社會熱門新聞

即／台中爆弒母案割頸　兒子驚人全裸

獨／持刀狠刺母 裸體逆子急診室發狂大吼

惡狼隨機敲門闖家中侵犯人妻　老公聽「妻兒哭喊聲」緊急衝回家

沈慶京交保痛批判決　應曉薇籌不出錢先睡法院

塑膠袋之亂疑囤貨黑手　法務部出手：查到就辦

李文宗栽在獻金案　關鍵原因曝光

「小沈1500」輸給「滿意微笑」　柯文哲收賄金驟減

警用防彈背心是拼裝貨　廠商父子涉詐欺遭約談

通緝犯危駕、闖紅燈狂逃　警開多槍逮人

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

即／沈慶京交保成功！6袋現金直送北院

新北某國中再傳霸凌　女學生遭「逼下跪搧耳光」

會計師端木正遭判1年原因曝！

京華城案北院2萬字新聞稿一次看

更多熱門

相關新聞

柯文哲遭重判 張啓楷激發在野大團結

柯文哲遭重判 張啓楷激發在野大團結

針對台灣民眾黨創黨主席柯文哲今（26）日一審遭重判17年，台灣民眾黨嘉義市長參選人張啓楷表示，此判決結果遠超大眾預期，且在收賄證據不足的情況下施以重刑，無異於政治追殺。張啓楷預言，此舉將如同過去「大罷免」潮般激發反彈力道，不僅促成2028年藍白合下架民進黨，更將讓嘉義市的在野合作更加緊密。

柯文哲判17年還能選總統？內政部留伏筆

柯文哲判17年還能選總統？內政部留伏筆

子公司遭判沒收121億　中石化緊急發重訊

子公司遭判沒收121億　中石化緊急發重訊

即／柯文哲判17年　高虹安錯愕發文：他是最赤誠的人

即／柯文哲判17年　高虹安錯愕發文：他是最赤誠的人

「小沈1500」輸給「滿意微笑」　柯文哲收賄金驟減

「小沈1500」輸給「滿意微笑」　柯文哲收賄金驟減

關鍵字：

鏡週刊蔡正元柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

伊朗封鎖荷姆茲！只放行5國

伊朗回應15點停火協議　開4條件

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明

即／台中爆弒母案割頸　兒子驚人全裸

快訊／被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

獨／持刀狠刺母 裸體逆子急診室發狂大吼

柯文哲判17年還能選總統？內政部留伏筆

「普發現金」再發一次？財政部長回應了

惡狼隨機敲門闖家中侵犯人妻　老公聽「妻兒哭喊聲」緊急衝回家

子公司遭判沒收121億　中石化緊急發重訊

乳癌大腸癌年輕化！醫抗發炎「晚餐改吃1物」：真的變輕盈

川普傳將給伊朗最後一擊　4大方案曝光

沈慶京交保痛批判決　應曉薇籌不出錢先睡法院

塑膠袋之亂疑囤貨黑手　法務部出手：查到就辦

更多

最夯影音

更多
柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年
遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面