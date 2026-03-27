蔡正元今入獄　柯文哲曬合照「4字祝福」

▲柯文哲（中）曬與蔡正元（右）的合照。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨「三中案」中唯一被判有罪確定的前立委、前中影董事長蔡正元，因涉及業務侵占罪遭判刑3年6月定讞，預計將於今（27）日正式入監執行。而26日一審被判17年的前民眾黨主席柯文哲則曬出2人合照並喊，「朋友，保重」。

蔡正元先前便說，將27日早上9點，前往位於台北市桃源街21號的台北地檢署執行科報到。他還稱，這是「走進綠營布置的黑牢」，並強調自己會以「燦爛的笑容」迎接一切政敵的打壓。

柯文哲涉京華城案、政治獻金案，一審今天宣判，遭判17年重刑。柯文哲則於記者會上喊，「我再講一遍，我沒有圖利、我沒有貪汙、我非常坦蕩，用210萬我不知情的政治獻金當作收賄、根本是抹黑」。

柯文哲還罵，「你們以為毀掉一個柯文哲、想為執政黨掃除將來選舉的障礙，但毀了一個柯文哲，還有千千萬萬的小草，我們要阻止司法繼續沉淪敗壞、要阻止司法變成政治工具。這場審判還沒有結束，賴清德！我們絕對不會妥協、我們永遠不會屈服」！

就在26日晚上柯文哲曬出與蔡正元、張啟楷的合照，畫面中可以看到蔡正元穿著休閒上衣，而柯文哲、張啟楷則是穿西裝。柯文哲還在限時動態上喊，「朋友，保重」！

▲柯文哲與蔡正元合照。



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