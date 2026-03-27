今轉雨2天！下周一「熱如夏」　清明連假有強對流威脅

▲歐洲模式一連兩天模擬下周四晚間6小時累積雨量，可見鋒面雨帶略向南調整，對台灣陸地影響差別很大。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，今（27日）鋒面快速掠過，中部以北有局部雨，北台灣轉涼，直到下周一才會放晴回溫「熱如夏」。清明連假期間，仍有鋒面在台灣附近徘徊，期間可能伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等強對流威脅，但模擬變數大，仍待觀察。

今鋒面快速掠過 中部以北有雨

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吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文表示，最新（26日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（27）日鋒面快速掠過，各地雲量增多，中部以北有局部雨，南部山區亦有局部短暫雨的機率，北台灣轉涼、南部白天仍偏熱。

各地區氣溫如下：

北部17至24度

中部18至29度

南部17至32度

東部17至26度

明天仍有局部短暫雨 下周一回溫「熱如夏」

最新模式模擬顯示，明（28）日鋒面雲系減弱，中部以北、東半部仍有局部短暫雨的機率，北台灣仍偏涼。下周日、一（29、30日）各地恢復晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率；下周日氣溫升、下周一各地「熱如夏」。

下周二三再有鋒面

最新模式模擬顯示，下周一晚間另一鋒面接近，為北台灣帶來局部短暫雨的機率。下周二、三（31、1日）鋒面影響，中部以北、東半部再轉有局部陣雨或雷雨，氣溫下降，北台灣轉涼。

清明連假防強對流天氣 模擬變數仍大

最新模式模擬調整為：下周四至下下周日（2至5日）鋒面在台灣附近徘徊、期間有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨...）的威脅；但鋒面帶上的強對流消消長長，伴隨降雨也有時強時弱的變化。而模式對於強對流的位置及強度之模擬，則不斷調整、且各國模式也不一致，顯示不確定性很大，需持續觀察，莫急下定論。