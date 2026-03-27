柯文哲遭判17年　藍委曝1情況「悲情效應」成選戰關鍵

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲遭判17年　藍委李彥秀曝1情況「悲情效應」成選戰關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案，一審遭判刑17年，掀起政壇震盪。至於判決結果是否會影響年底地方選舉，國民黨立委李彥秀認為，柯文哲的影響力很深，若是在選情膠著的情況下，「悲情效應」可能會成為選戰的重要關鍵。

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲李彥秀認為，柯文哲仍具有一定的政治影響力。（圖／記者黃克翔攝）

台北地院26日審理京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金公益侵占案等案，柯文哲的部分，判處合併應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年。柯文哲同日傍晚召開記者會，不僅再度質疑司法公正性，還將矛頭指向總統賴清德，直言「我絕對不會投降」、「民進黨才是共匪」。

民眾黨主席黃國昌表示，接下來他會正式發出全國動員令，本週日（29日）下午，「我們一起上凱道！討公道！」國民黨團也表明，綜觀全案荒腔走板的審理過程，國民黨團聲援柯文哲，必須呼籲民進黨政府停止「政治判決」，同時堅定的支持民眾黨的一切行動。

而關於判決結果是否會衝擊年底選舉藍白合作，國民黨立委李彥秀認為，柯文哲遭判刑已經破除各界對於綠白合作的想像，若是在選情膠著的區域，「悲情效應」可能會成扭轉選戰的重要關鍵，因為柯文哲仍具有一定的政治影響力，相關效應的力量不容忽視。

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