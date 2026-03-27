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馬杜洛2度出庭受審　美法官拒撤案訴訟費成僵局

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）遭美軍抓捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）遭美軍抓捕。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

遭推翻的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）於紐約聯邦法院二度出庭，面對美軍突擊捕獲後的各項重罪指控，他身穿灰色囚服且神情顯得相當放鬆。

現年 63 歲的馬杜洛及其妻子佛羅雷斯，自今年 1 月初遭美軍突擊隊於卡拉卡斯抓捕後，已在布魯克林監獄關押近三個月。這場行動徹底推翻自 2013 年起統治當地的強權，並使這個石油資源豐富的國家，轉而按照美國總統川普的要求行事，馬杜洛則在庭上堅稱自己身分實為「戰俘」。

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）遭美軍抓捕。（圖／達志影像／美聯社）

聽證會歷時約一小時，馬杜洛戴著眼鏡與翻譯耳機，不時低頭記錄筆記，並偶爾與律師交談。儘管面臨「毒品恐怖主義」共謀、進口古柯鹼以及持有機關槍與毀滅性裝置等四項重罪指控，他仍全程保持微笑並辯稱無罪，案情涉及大量跨國犯罪事證，引發國際社會高度關注。

辯論訴訟費用無力負擔
本次庭審焦點集中於法律訴訟費用的負擔問題。由於美國長期對委內瑞拉實施制裁，導致該國政府無法為馬杜洛夫婦埋單，這對夫婦也向法庭表示，兩人的個人資產根本不足以支付龐大的律師開銷。馬杜洛律師團以此為由提出抗辯，試圖尋求法律程序的突破口，但法官顯然並未對此全盤買單。

法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）在聽證會中明確表示，不會因為被告宣稱無力負擔費用就撤銷本案。法官指出，雖然馬杜洛夫婦在缺乏政府協助下顯得經濟拮据，但這並不構成終止審判的理由，隨後回絕了律師的請求。雖然目前尚未正式裁定費用歸屬，但也展現出美方司法體系強硬的審判立場。

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）遭美軍抓捕。（圖／達志影像／美聯社）

法官拒絕撤案擇期再審
馬杜洛在進入法庭時雖面帶微笑，但在後續訴訟過程中並未公開發言，全由律師代為陳述。這起歷史性的抓捕與審判行動，象徵美國對南美洲政治局勢的強力介入。馬杜洛目前仍被列為極高風險囚犯，關押環境極為嚴密，防止任何可能的逃脫或外力介入，確保後續審判能順利進行。

目前法官赫勒斯坦尚未立即排定下次開庭日期，雙方仍就法律細節進行攻防。這起案件不僅是單純的刑事訴訟，更牽動美委兩國間的政治糾葛。隨著馬杜洛持續在紐約受審，未來是否會有更多關於政權崩潰後的內幕流出，或是達成特定司法協議，都將是國際即時新聞持續追蹤的焦點。

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