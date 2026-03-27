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今春雨狂炸北台灣　下周還有更強鋒面接力

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲今春雨襲北台灣，上半天有較大雨勢。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／台北報導

春雨來了！今天（27日）鋒面通過、東北季風增強，北台灣氣溫轉涼，上午有較大雨勢。隨著下周一（30日）晚間另一波更強鋒面接近，下周二（31日）、周三（4月1日）雨區再擴大，北台灣將受顯著雷雨威脅。

▲▼今春雨狂炸北台灣　下周還有更強鋒面接力。（圖／氣象署）

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▲下周二、周三鋒面通過，有更強雨勢。（圖／氣象署）

今天鋒面過境　北台灣轉涼上午有雨

氣象署預報員林定宜表示，今天（27日）基隆北海岸、台中以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，上午前有較大雨勢；南投、彰化至嘉義、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

氣溫部分，今天（27日）中部以北、東北部及東部低溫約18至20度，南部及東南部約21至22度；白天高溫北部及東北部約23至24度，中部及花東約25至29度，南部仍可達32度。

離島方面，澎湖晴時多雲21至25度，金門多雲時陰短暫陣雨16至22度，馬祖多雲時陰13至16度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度變化。（圖／氣象署）

下周一晚間鋒面接近　天氣轉為不穩定

周六（28日）東北季風減弱，氣溫稍回升，各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、東半部及台北山區有局部短暫陣雨，其中東半部並有局部較大雨勢發生機率，台北及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫雷陣雨。

周日（29日）至下周一（30日）各地早晚稍涼，日夜溫差大；東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴。周日（29日）午後中南部山區有零星短暫雷陣雨，下周一（30日）午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

下周一（30日）晚間起，鋒面接近，北部地區轉為短暫陣雨或局部雷雨。下周二（31日）至下周三（4月1日）鋒面通過，北部及東北部天氣稍涼；中部以北及宜蘭有短暫陣雨或局部雷雨，花東、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲。

林定宜提醒，今天鋒面通過，下周二、三有另一波接力，近日天氣型態不穩定，北台灣將呈現冷暖交替，中南部則是日夜溫差較大。

到了下周四（4月2日）清晨北部及東北部仍涼，但白天起各地氣溫回升；花東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各地山區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

 
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