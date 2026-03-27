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堅稱伊朗「乞求停戰協議」　川普：海峽對我們根本不重要

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普於當地時間26日上午在華府召開內閣會議。川普在會議上表示，伊朗「正乞求著達成協議」，還說伊朗「戰力差但很會談判」；副總統范斯也聲稱，伊朗常規軍事力量已經被「徹底摧毀」。另外，川普還放話說，美國不缺石油，所以荷莫茲海峽對美國根本不重要。

根據美聯社報導，儘管前一天德黑蘭當局才公開拒絕川普提出的15點停火協議，但川普仍在內閣會議上堅稱，並非是他推動談判，而是伊朗「乞求達成協議」。川普還強調，所有人都知道伊朗在談判，「他們的戰鬥力很差，但他們談判能力很強」。

川普在內閣會議上聲稱，美國和伊朗正在進行秘密會談，而伊朗先前允許8艘油輪通過荷莫茲海峽，顯然是伊朗為了取得談判成功而釋出的誠意。至於荷莫茲海峽遭封鎖至今，全球油價居高不下的問題，川普則說，「美國有超多石油，我們國家不會受到影響」；他還說，美國「並不需要荷莫茲海峽」。

另外，美國副總統范斯也在向內閣致辭時表示，伊朗的「常規軍事力量」已經被徹底摧毀，不但海軍全軍覆沒，「甚至連攻擊美國的能力都沒有」。范斯說，目前的情況「提供我們更多選項」，但他沒有對此明確解釋。

川普日前對伊朗提出包含15要點的停火協議，包括要求伊朗中止核計畫，重新開放荷莫茲海峽等。儘管伊朗官員公開駁斥，但根據具有伊朗官方色彩的塔斯尼姆通訊社報導，德黑蘭當局已私下正式回覆美國，並提出包括戰爭賠款在內的4項要求。

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