川普傳將給伊朗「最後一擊」　4大方案曝光

▲美國研議對伊朗發動「最後一擊」，不過總統川普（Donald Trump）尚未做出最終決定。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國、以色列對伊朗的戰爭影響全球局勢，雙方最新的行動備受關注。外媒披露，美國正計畫對伊朗發動「最後一擊」，4大選項包含發動地面戰、攻佔島嶼及大規模空襲等，不過美國總統川普目前尚未做出最終決定。

擬定四大軍事選項 鎖定關鍵戰略據點

根據美媒Axios報導，2名美國官員透露，戰爭部正計畫對伊朗發動「最後一擊」，目前計畫的行動主要集中於波斯灣與荷莫茲海峽周邊，4項主要的方案分別如下。

一、入侵或封鎖哈格島（Kharg Island），哈格島是伊朗主要的石油出口樞紐。



二、攻占拉拉克島（Larak Island），這座島是伊朗封鎖、控制荷莫茲海峽的重要島嶼之一，島上設有防禦工事、攻擊艇及監控海峽動向的雷達。



三、奪取阿布穆沙島（Abu Musa）及大、小通布島（Greater and Lesser Tunbs），這些島嶼位在海峽西入口附近。



四、在荷莫茲海峽東側攔截或扣押運輸伊朗石油的船隻，限制伊朗能源出口。

地面作戰與空襲並列 核設施成關鍵目標

除海上與島嶼行動外，美軍也規劃可能深入伊朗內陸的地面任務，目標是掌握埋於核設施內的高濃縮鈾，但官員評估此類行動風險與複雜度極高，目前地面作戰仍屬假設性規劃，相較之下，對核設施進行大規模空襲，被認為是較可能採取的選項之一，目的在阻止伊朗取得、使用這些關鍵核材料。

同時，美方也可能優先打擊伊朗的發電廠與能源設施作為施壓手段，而伊朗則警告，若遭攻擊，將對波斯灣地區展開大規模報復。

外交僵局恐升高衝突風險

美國官員透露，川普尚未決定是否採取相關軍事方案，但已多次警告伊朗須認真面對談判，否則美國將展開更猛烈的軍事行動。

美國官員也指出，若談判未能取得進展，尤其是荷莫茲海峽繼續封鎖，衝突升級的可能性將大幅提高，。部分美方官員認為，透過強勢軍事行動，除了可以在後續談判中取得更多籌碼外，川普也能有東西可以拿出來「宣布勝利」。