嘉義南區扶輪社授證47週年傳承新血加入　宏仁扶少團展現青春公益力量

▲嘉義南區扶輪社 47 週年慶典盛大舉行！總監莊和達，社長吳俊炫（P. Rubber）、授證主委陳俊男見證新血入社與扶少團傳承 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義南區扶輪社（Rotary Club of Chiayi South）於25日晚間，在嘉義市小原婚宴餐廳隆重舉行「授證 47 週年暨宏仁扶少團授證 26 週年紀念慶典」。本次盛會由國際扶輪 3470 地區總監莊和達（DG Doctor）親臨指導，與南區社社長吳俊炫（P. Rubber）、授證主委陳俊男（PP Toshio）共同帶領社友，展現扶輪社深耕在地、連結國際的強大凝聚力。



典禮在莊嚴的鳴鐘儀式中揭幕。地區總監莊和達致詞時表示，南區社近半世紀以來，在社會服務與國際交流上的貢獻有目共睹。他特別讚許南區社不僅在嘉義地區推動各項公益專案，更與日本多個友好社團建立深厚情誼，實為 3470 地區的典範。



本次慶典的一大亮點為新社友陳俊儀（Frost）的宣誓入社儀式。授證主委陳俊男（PP Toshio）代表社方贈送陳俊儀一份刻有「蘋安檜樂」字樣的檜木紀念品，寓意新社友加入後能平安順遂、享受服務的快樂。陳俊男主委強調，每位新血的加入，都是社團傳承「我南區社我驕傲」精神的重要動力。



此外，邁入第 26 年的宏仁扶少團亦展現亮眼成果。團長江念蓁代表致詞，感謝南區扶輪社長期對青少年的支持與引領，讓學生能透過服務學習體察社會需求。現場氣氛在江團長感性且自信的發言中達到高潮，展現了扶輪精神在校園紮根的豐碩成果。