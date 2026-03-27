嘉科實中扶少團勇奪青志獎　 5月將赴總統府接受表揚

▲嘉義之光！嘉科實中扶少團榮獲青志獎 全國績優殊榮5月將獲總統表揚 。（圖／嘉科實中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

在青年節前夕，嘉義地區青年學子展現強大的社會實踐力！「嘉科實中扶少團」於2026年3月中旬參加教育部青年發展署「青志獎」全國決賽，從146支隊伍中脫穎而出，勇奪高中職組「績優服務獎」。該團隊不僅是本年度嘉義地區唯一獲獎代表，更創下地方近三年來在該獎項的最佳成績，表現極為亮眼。

嘉科實中扶少團自2024年創校首年即成立，在指導老師吳俐穎帶領下，學生主動深入東石鄉，結合「科技素養」與「雙語學習」，研發出Scratch程式設計與情境英語等九大教學模組。透過個別化陪伴模式，帶領東石國小學童從「做中學」認識家鄉海洋文化。這項行動獲得國科會、青發署、雲嘉青年志工中心、嘉義西區扶輪社、虎尾東區扶輪社及涂志明建築師事務所等多方資源支持，讓新創團隊發揮深遠影響力。

值得關注的是，嘉科實中扶少團此次與擁有16年歷史的建國中學扶少團並列獲獎，顯見其服務能量已具全國水準，團隊並將於今年5月受邀進入總統府接受表揚。

林怡慧校長肯定師生從零開始的努力，強調高中生不僅是學習者，更是能回應社會需求的實踐者。未來學校將持續深耕在地，讓青年關懷社會的價值在嘉義發揚光大。