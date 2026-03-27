桃園大專青年暑期工讀計畫開跑　397名額搶先報名

▲桃園大專青年暑期工讀計畫開跑。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府就業職訓服務處26日表示，該處辦理115年度「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，於暑假期間提供設籍桃園市且就讀國內各大專校院學生，於40個公部門工讀單位，共計397名工讀名額，自4月1日起至4月15日止受理報名。

市府就服處指出，公部門工讀單位為市府各局處及所屬機關如文化局(閩南傳統藝術巡演推廣活動)、市立美術館(美術館研究典藏計畫)、住宅發展及都市更新處(住宅補貼計畫、自主更新人才培訓計畫)等單位。為協助青年提早認識職場環境並探索未來職涯方向，今（115）年首度結合市府青年事務局與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署資源，辦理工讀生職場參訪體驗活動。

市府期透過參訪青年事務局新創基地，了解AI產業發展趨勢與創新應用，包括智慧製造、智慧醫療及綠色科技等領域，讓青年認識新創產業的發展方向與未來職涯機會；並藉由參訪桃園職業訓練場及賈桃樂學習主題館，了解政府推動的職業訓練資源與職涯諮詢服務，協助青年掌握求職準備重點，強化職涯規劃能力。

此外，除參訪公部門資源外，亦安排實地走訪民間企業工作場域，讓青年從職涯認識到實際職場體驗，逐步了解不同產業的工作內容與發展機會，打造從認識、探索到實地體驗的一條龍式職場探索學習歷程。

●工讀期間：7月1日起至8月31日止。

●薪資待遇：7、8月份薪資皆為新臺幣29,500元，工讀生需自負勞保、健保費個人負擔金額。詢問報名相關事項，請電洽就業職訓服務處就業促進課，電話：03-3322101轉8017。