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伊朗正式回應15點停火協議　開出4大條件包括「戰爭賠款」

▲▼ 伊朗國旗。（圖／路透）

▲伊朗官方背景媒體透露消息，稱伊朗已經正式回應美國提出的停火協議。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國與伊朗衝突走向充滿高度不確定性，伊朗半官方性質的塔斯尼姆通訊社26日報導稱，德黑蘭當局已正式回應美國提出的15點停火方案，目前正等待華府的回音；伊朗的條件包括，希望美國保證停止暗殺和侵略行為，並且界定戰爭賠償。

綜合外媒報導，與伊朗伊斯蘭革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社引述消息人士的說法稱，德黑蘭當局已經在26日晚間透過中間人向華府發出回應，並列出數項停火條件，包括「停止暗殺和侵略」，保證戰爭不會重演，並且呼籲美方答應明確界定戰爭損失賠償。

另外，伊朗還要求美方在「所有戰線」結束衝突，包括與在中東地區參與戰鬥的親伊武裝組織停火。該名消息人士補充說，伊朗重申其對荷莫茲海峽的主權，並強調該主權是「必須得到承認的自然且合法權利」。

塔斯尼姆通訊社報導中引述消息人士的說法，對華府提出停火和談的真實意圖表示懷疑和不信任，認為美國呼籲伊朗和談是為了實現其目標的「欺騙行為」，其目的是樹立美國致力於和平的國際形象，維持全球油價低位，並爭取時間在伊朗南部發動進一步軍事行動，包括地面部隊入侵。

另一方面，路透社也引述一名伊朗高級官員的說法稱，伊朗對美方協議的初步回應是「片面且不公平」。但他補充說，如果華府能夠保持務實的談判態度，雙方或許仍可取得共識。

外媒先前報導指出，美國已經向伊朗提出包含15點要求的停火協議，其中包括伊朗必須中止核計畫，並且重新開放荷莫茲海峽，不過伊朗政府始終沒有在公開場合正面回覆。美國總統川普25日再度堅稱，伊朗高層其實非常希望和談，但因恐懼遭暗殺而不敢表態。

川普在華府出席共和黨募款活動時表示，伊朗高層擔心若對美示弱可能遭國內激進派人士殺害，但同時也懼怕遭美軍狙殺，所以現在沒有人想要領導伊朗。

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