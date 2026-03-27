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李文宗躲京華城收賄罪「栽在獻金案」　關鍵原因曝光

▲▼被視為柯文哲「大帳房」的李文宗，26日在京華城等案台北地院一審宣判中，所涉收賄罪獲判無罪，但公益侵占罪、背信罪合併判刑4年6月。（圖／記者黃哲民攝）

▲李文宗26日在京華城等案台北地院一審宣判中，所涉收賄罪獲判無罪，但公益侵占罪、背信罪合併判刑4年6月。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城等案，今（26日）依公益侵占等罪，判李文宗、李文娟兄妹各4年半與2年4月徒刑，合議庭認定2人與柯文哲共謀，以授權柯的肖像、支付木可公司員工薪水、販賣募款小物與舉辦KP SHOW演唱會等方式，侵占政治獻金共6134萬6790元，主因是合議庭不採納「合法商業交易」的辯解。

李文宗上述公益侵占罪被判刑3年2月，他另被控與柯文哲挪用眾望基金會公款827萬1095元，支付柯競總員工薪水，此部分依背信罪判刑2年6月，合併應執行4年6月徒刑。

李文宗時任眾望基金會董事長，堅稱柯文哲選完2024年總統、競總結束後，仍有員工繼續善後相關選務，因此將競總應負擔的薪資與勞健保，由眾望代收代付處理，用的是競總的錢，不是眾望的公款。但合議庭沒採信，因為有些錢從2022年12月就開始支付，當時競總還在。

▲▼被視為柯文哲「大帳房」的李文宗，26日在京華城等案台北地院一審宣判中，所涉收賄罪獲判無罪，但公益侵占罪、背信罪合併判刑4年6月。（圖／記者黃哲民攝）

▲李文宗26日在京華城等案台北地院一審宣判後，獲准不需再佩戴電子腳鐶監控，可立刻拆除，表示很高興。（圖／記者黃哲民攝）

李文宗被控與柯文哲共同涉犯違背職務收賄罪、求刑10年，結果重罪獲判無罪，卻在自認合法商業行為栽跟斗，他宣判後簡短回應媒體發問，表示「無奈」，不過對於獲准不必繼續佩戴電子腳鐐，還是很高興。

李文娟在政治獻金案被依公益侵占罪判刑2年，另依《商業會計法》明知為不實事項而填製會計憑證罪判刑8月，合併應執行2年4月。她今主動到庭聆判，辯論終結時，她問審判長能否准許她跟哥哥講話，被審判長以交保禁止接觸共犯為由拒絕，今因合議庭沒讓李文宗解禁，李文娟靜靜離開。

▲京華城案一審宣判，李文娟含淚離開北院。（圖／記者林敬旻攝）

▲李文娟26日在京華城等案北院一審被判刑，又不能跟哥哥李文宗說話，含淚離開北院。（圖／記者林敬旻攝）

李文宗是柯文哲高中同學，從事半導體行業30年，柯當選台北市長後，李文宗加入柯市府團隊，做過市政顧問、台北捷運公司董事長，柯競選2024年總統時，李文宗擔任競總財務長，被視為柯的「大帳房」；李文娟曾任職外商公司秘書，但本案掛名木可公司董事長前，已離開職場多年，她另兼任柯競總支出帳務審核工作。

北院今判決指出，李氏兄妹與柯文哲，共同以授權柯肖像權給木可再轉授權競總使用，藉由收取授權金之名，侵占柯政治獻金1500萬元，另以支付木可公司李氏兄妹等7人薪資方式，侵占柯政治獻金專戶剩餘款124萬1036元，木可公司網路商店販售柯募款小物收入，未存進柯政治獻金專戶，侵占達4133萬5588元。

此外，柯文哲競選總統期間舉辦KP SHOW個人募款演唱會，門票最高1張8800元，盈餘都被木可拿走，侵占柯政治獻金77萬0166元，最後是以設計顧問費名義開發票，侵占採風公司捐給台灣民眾黨的政治獻金300萬元，匯入木可公司帳戶。合議庭認定的侵占總額為6134萬6790元，僅比起訴金額少100萬元。

柯文哲審理時指稱，2022年11月授權肖像權給木可，應付各路廠商不斷邀授權做相關商品、「每個人都要我去做公仔」，他沒空一個一個談，就交給李文宗成立木可公司處理，當時還沒決定選總統。辦KP SHOW是實現人生夢想的商演、不是競選活動，他有請老師教歌舞努力練習。

李文宗說木可公司從事商業活動，專門處理柯文哲肖像權授權事宜，木可付柯450萬元，是依商品銷售總額5000萬元的10%以內計算，跟競總支付木可的1500萬元授權金無關，木可賣競選小物有開發票繳稅、是合法商業交易等。

合議庭認定此部分的6134萬6790元，全都屬於政治獻金，因為宣傳時均有「募款」、「捐款」、「斗內」等字眼，所謂商業交易的合法外觀，只是幌子。

合議庭指政治獻金屬於「捐贈」性質，不論收受、使用與申報，均受法律嚴格管制，並非候選人可自由支配的私人財產，候選人對政治獻金的地位，較接近「管理者」或「受託管理人」，僅具有依法管理與使用權限。

合議庭的論述，推翻辯方指稱政治獻金的「所有權」屬於受贈的選將或政黨、若違法使用僅負行政罰鍰責任等主張，合議庭藉此解釋為何能認定「柯文哲侵占柯文哲政治獻金」的疑惑，並認為這樣才符合《政治獻金法》需公開透明、強化監督、避免營利等規範目的。

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