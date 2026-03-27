國民黨桃園市議員黨內初選登記第二天　23人登記競爭激烈

▲國民黨桃園市議員黨內初選登記，新人爭取提名熱絡。（圖／彭柏霖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2026桃園市議員選舉，國民黨桃園市黨部受理黨內市議員參選人提名登記，26日進入第二天，有23人完成登記，不乏政二代和幕僚世代接班人參與。其中第二選區（龜山區）江冠妤為立委牛煦庭助理，第七選區（中壢區）吳睿霖為市議員吳嘉和的兒子、第八選區（平鎮區）彭柏霖是市政顧問，連同首日12人登記，共有35人完成登記。

完成登記、爭取黨提名參選平鎮區市議員選舉的市政顧問彭柏霖強調，他將以「新人新氣象」之姿，期為平鎮區注入新動力。面對當前動盪的國際局勢、兩岸緊張關係，以及國內能源與經濟下滑等民生困境，彭柏霖感嘆，許多民意代表在政黨鬥爭中迷失，忽略了百姓的生計。

彭柏霖認為，「民意代表」是人民期待與支持的託付，不應只是出嘴不做事，而其從政初衷必須回歸「以民為本」。他決定挺身而出，正是為了打破政治僵局，讓權力殿堂重新聽見基層百姓的真實聲音。

26日向桃園市黨部完成參選市議員登記的有：第一選區(桃園區)張碩芳、凌濤；第二選區(龜山區)江冠妤、薛仁岳；第三選區(八德區)朱珍瑤；第四選區(蘆竹區)張桂綿、錢龍；第五選區(大園區)徐其萬；第六選區(大溪、復興區)李柏坊；第七選區(中壢區)彭康傑、吳睿霖、劉安琪；第八選區(平鎮區)舒翠玲、陳韋曄、彭柏霖；第九選區(楊梅區)古振豐；第十選區(龍潭區)劉熒隆、徐玉樹、林昭賢；第十二選區(觀音區)吳進昌；第十三選區(平地原住民區)陳卉蓁；第十四選區(山地原住民區)陳瑛、簡志偉。