柯文哲判刑引爆嘉義在野團結 　張啓楷誓言2028翻盤

▲柯文哲證據不足遭重判17年 張啓楷：激發在野大團結 2028藍白合下架民進黨 。（圖／民眾黨嘉義黨部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

針對台灣民眾黨創黨主席柯文哲今（26）日一審遭重判17年，台灣民眾黨嘉義市長參選人張啓楷表示，此判決結果遠超大眾預期，且在收賄證據不足的情況下施以重刑，無異於政治追殺。張啓楷預言，此舉將如同過去「大罷免」潮般激發反彈力道，不僅促成2028年藍白合下架民進黨，更將讓嘉義市的在野合作更加緊密。

台北地院判決結果出爐後，民眾黨嘉義黨部群情激憤。張啓楷指出，許多市民紛紛致電表達不滿，指責執政黨利用司法進行肅清。他強調，司法應是社會正義的最後防線，但此次判決理由不明確，重判17年已嚴重衝擊民眾對司法體系的信任。他認為，這種同仇敵愾的情緒，將轉化為堅定的整合動力，重現「32比0」完封民進黨的在野團結。

張啓楷感性表示，柯文哲曾多次南下嘉義陪同掃街，基層民眾的熱情與不捨歷歷在目。他特別提到，國民黨嘉義市黨部去年底也遭受不符比例原則的大搜索與收押，在野陣營對「司法不公」感同身受。

此外，即將於明日（27日）因案入監的前立委蔡正元，上週特別錄影為張啓楷站台。張啓楷轉述，蔡正元當時便憂心預言柯文哲將遭重判，並直言「嘉義市是突破司法打壓困境的關鍵」，呼籲藍白陣營齊力支持張啓楷。

張啓楷強調，這場判決將成為台灣政治的分水嶺。他承諾將與所有支持公平正義的選民站在一起，力爭柯文哲應有的人權與司法權益，並透過嘉義市長選戰的勝利，開啟2028年在野全面合作的新局，共同終結司法淪為政治工具的亂象。