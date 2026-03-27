他為何下身全裸彎腰扶汽車？3秒驚險翻滾...令人既同情又想笑

▲男騎士撞上迎面的汽車，因剎車不及翻上車頂，隨後又落地站穩，過程僅約3秒。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

印度喀拉拉邦近日一段交通事故監視器畫面在國外社群平台迅速爆紅！一名機車騎士失控與迎面汽車發生碰撞後，短短幾秒內經歷翻滾、落地等驚險過程，雖然人看似無大礙，但畫面中的突發狀況卻引發網友廣泛討論。

3秒驚險對撞 騎士翻上車頂再落地

事故發生於2月24日傍晚，地點位於喀拉拉邦一處巷道。從畫面可見，騎士行駛途中迎面遇上一輛汽車，疑似來不及煞車，直接發生對撞。

撞擊瞬間，騎士整個人被拋起翻上車頂，隨後再翻落地面。整個過程約3秒鐘，過程驚險，但騎士落地後仍能站立在車旁，未見立即倒地的情況。

為何影片爆紅？

影片之所以迅速在網路上擴散，除了事故本身的驚險程度外，也因畫面出現突發的尷尬情況，成為討論焦點。

從畫面可見，騎士在翻滾過程中服裝出現滑落情形，導致落地時出現「下半身全裸」的狀態，瞬間吸引周圍民眾注意。現場陸續聚集十多人圍觀，使畫面更具話題性。

網友反應兩極 安全與尷尬成焦點

影片曝光後，網友留紛紛留言道：「感覺他的自尊心會徹底崩潰」、「鞋子掉了就算了，連下半身服裝都掉了，實在太慘了」、「喀拉拉邦事後規定騎車要戴安全帽和穿內褲」、「我很同情他，但這畫面實在太好笑了」。



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