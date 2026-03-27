最新詐騙！警揭「可惡手法」喊扯：集團幾乎沒損失

▲詐騙手法曝光。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「這個最新詐騙手法，拜託一定要傳給身邊的人！」近日有自稱是警察的網友發文表示，現在Threads上有很多詐騙，請大家一定要記得，在平台上買賣東西，不要隨便匯保證金；若被要求提供收款碼、付款碼，就當詐騙；若有疑問，請直接撥打165反詐騙專線查證。

警曝詐騙手法

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該網友在Threads「@edd_policemusic」上發文表示，身為警察，他真的覺得這個詐騙手法太扯了！他發現Threads上有很多詐騙，手法大概是「詐騙集團會先假冒賣家，在脆上刊登商品，接著要求你先匯一筆500元左右的保證金。你以為匯給賣家，其實那個帳號很可能是另一個受害者的帳號」。

原PO接著說，「對方會叫你做什麼 賣貨便實名認證，再用『認證失敗』、『操作錯誤』、『帳戶異常』之類的理由拖住你，甚至還會假冒銀行客服跟你聯絡。重點來了：對方如果要求你提供銀行收款碼、付款碼，絕對不要給」。

原PO進一步解釋，一旦提供了收款碼、付款碼，帳戶內的錢可能就會被消費掉、被盜刷，且更麻煩的是，該帳戶之後還可能陸續收到其他受害者匯來的500元保證金，「那些被騙的人報警後，第一個查到的收款帳戶，就是你。」

原PO表示，「你明明也是受害者，卻可能先被當成詐欺案件關係人，銀行帳戶被凍結，還得跑警局、跑司法程序自清。而你先前匯出去的那500元，對方收款帳戶之後也可能被凍結。整個流程就像骨牌一樣，一層一層往下害，受害者越來越多，司法跟警察資源也被大量消耗」。

警列出4重點

原PO指出，詐騙集團就是透過這樣的方式，讓無辜的民眾們彼此牽連、互相提告，而自己卻躲在後面，幾乎沒有損失。所以他最後也列出4件要特別留意的事情：

1. 脆上買賣東西，不要隨便先匯保證金。

2. 任何要求提供銀行收款碼、付款碼的，一律當詐騙。

3. 假客服、假銀行來電，一定要提高警覺。

4. 有疑問，直接撥打 165 反詐騙專線查證。

本文經「@edd_policemusic」授權引用