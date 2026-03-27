高虹安送好康！新竹「0元觀光巴士」香山南北線全開 4月起假日免費載你玩透透

▲高虹安市長宣布新竹觀光巴士香山巡迴線4月正式啟航。（圖／新竹市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

想要來場說走就走的海岸微旅行嗎？新竹市府觀光大補帖再出招！繼廣受好評的「舊城巡禮線」引發熱潮後，市長高虹安日前於記者會上宣布，全新路線「香山巡迴線」將在今年4月正式啟動；這次不只要帶你走進舊城，更要帶你吹海風、看夕陽，把香山最美、最好吃、最深度的自然與文化美景通通打包送給你。

▲新竹觀光巴士香山巡迴線4月將正式啟航。

懶人首選！香山車站無縫轉乘超便利

高虹安在啟動記者會上興奮表示，新竹市擁有極具代表性的海岸資源，特別是香山地區，融合了濕地生態、漁港文化與在地聚落。為了讓大家玩得輕鬆，市府特別以「香山車站」作為轉運核心，讓遊客搭乘大眾運輸工具抵達後，就能直接無縫轉乘觀光巴士，展開海岸小旅行。

▲高虹安市長致詞。

最狂的是，這項觀光巴士服務完全免費搭乘！營運時間從115年4月3日一路到11月29日，專門鎖定假日及國定假日行駛，時間為每日9時至18時，固定每小時發一班車。無論是想規劃充實的一日遊，還是隨興的半日散策，都能依自身節奏輕鬆搞定，旅遊超便利。

▲高虹安市長邀民眾搭乘新竹觀光巴士，一次飽覽香山之美。

南、北雙線隨你玩！潮間帶、秘境秘所一次看

新竹市政府城銷處長林昱志特別介紹，這次「香山巡迴線」的核心精神就是「慢遊海岸」，透過精準的循環路線與定點停靠機制，讓旅客能依照自己的興趣隨意上下車，深度體驗沿線景點與在地生活。南、北兩條路線皆以香山車站為起點出發，各規劃了6個各具特色的停靠站點，串聯起香山與海線的精華地帶。

在北線的部分，主要聚焦於壯闊的海岸風光與豐富的潮間帶生態，巴士會行經美山村、三姓橋車站、新竹區漁會、港南運河公園以及香山濕地，非常適合喜愛大自然與想一睹南寮漁港風采的遊客。而南線則更偏重於人文與在地文化的呈現，路線一路延伸至那魯灣文化聚落，並停靠海山漁港、南港賞鳥公園、擁有「海之聲」美譽的攝影秘境、內湖國小以及佳勝站，讓民眾能輕鬆暢遊，看見香山最真實的生活樣貌與海線人文風情。

▲新竹觀光巴士「香山巡迴線」帶領旅人慢遊海岸。

不僅好玩還好吃！串聯在地商圈拼觀光

高虹安強調，香山具備「好吃、好看、好玩」三大元素，這次特別感謝在地業者與團隊提供建議，讓路線設計更接地氣。市府也攜手香山特色店家共同推廣，將美食與文化體驗串聯成一個大平台，希望觀光巴士不只是交通工具，更能帶領遊客走進社區、認識地方，進而帶動在地產業發展。

▲高虹安市長熱情邀約民眾，免費搭乘新竹觀光巴士遊覽香山。



城銷處補充，市府未來將持續優化觀光巴士服務，並結合在地活動推出主題遊程與「旅遊攻略懶人包」，逐步建構完整觀光路網，讓新竹市不只是科技重鎮，更是適合慢遊探索的旅遊城市。快準備好你的手機與好心情，4月就搭上新竹觀光巴士，開啟專屬於你的香山海岸小旅行吧！

【新竹觀光巴士－香山巡迴線】乘車懶人包

營運日期：115年4月3日至11月29日（僅假日、國定假日行駛）

營運時間：09:00-18:00（每小時一班）

搭乘費用：免費

官方網站：新竹觀光巴士官網

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