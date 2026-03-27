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換季挑戰是健康照妖鏡　威德益生菌保護力配方鞏固超威保護力

▲換季保健,益生菌,免疫力,連假出遊,健康防護。（圖／威德益生菌提供）

▲在季節更迭與出遊壓力的雙重考驗下，如何在「關鍵時刻」維持好狀態，成為許多上班族與家庭最在意的日常課題。

圖、文／威德提供

三月正值換季時節，氣溫忽冷忽熱、早晚溫差動輒超過10度，加上清明連假即將到來，許多人計畫出遊或返鄉，不僅人潮聚集，長途交通中密閉空間的環境挑戰更不容忽視。在季節更迭與出遊壓力的雙重考驗下，如何在「關鍵時刻」維持好狀態，成為許多上班族與家庭最在意的日常課題。

換季＋連假　為何是健康照妖鏡？
名醫陳保仁指出，春季溫差劇烈，身體必須頻繁調節體溫，長期處於應激調節狀態，加上年後工作衝刺節奏未歇，忙碌帶來的生活壓力，容易使得整體防護力在不知不覺中打折扣。

▲換季保健,益生菌,免疫力,連假出遊,健康防護。（圖／威德益生菌提供）

更值得留意的是，連假出遊時搭乘捷運、高鐵或飛機等密閉交通工具，或是前往人潮聚集場所，都會增加接觸外界各種環境挑戰的機會。

消化道好菌是身體保護力的堡壘
名醫陳保仁點出，除了靠規律運動保存體力以外，想要在出遊前後都保持元氣滿滿，事前打好好菌基礎，被認為是現代保健的關鍵策略。

現代保健科學認為，消化道菌叢環境與全身防護力息息相關。因為消化道不僅主宰營養吸收、廢物排除，身體70%保護力因子更集中於消化道。

若是菌叢失調，壞菌進一步影響身體保護力系統的作用；反之，適當補充益生菌，維持消化道機能、改變細菌叢生態，則有助於啟動一連串的保護機制，讓身體從內而外建構完整的「保護力堡壘」。

威德益生菌保護力配方，5大專利益生菌與2大保護成分，複方成分鞏固身體3道防線，成就你的超威保護力！

威德益生菌保護力配方　三道防線，層層守護
第一道防線｜堅固城牆——添加波森莓成分第一線守護健康
威德益生菌保護力配方添加波森莓萃取物，此成份由覆盆莓、黑莓及楊莓雜交培育而成，富含花青素，經科學實證能幫助清潤舒暢 ，第一線守護健康。
第二道防線｜快打巡邏部隊——專利Wellmune® β-葡聚糖超前部署
光靠第一道防線還不夠，身體需要一支時刻待命的「快打部隊」。威德益生菌保護力配方添加專利Wellmune® β-葡聚糖，啟動保護力因子提前預警，經科學實證可調整各族群體質。
第三道防線｜戰情指揮中心——5大專利益生菌精準調控
威德益生菌保護力配方囊括5大專利益生菌，包含BACO17芽孢菌，以及LCW23副乾酪乳桿菌等特定菌株，能啟動後天防護機制，支援精準的應對能力。搭配3種益生質，更能餵養好菌生長，進一步強化消化道好菌的定殖與延續。

100億好菌，每日一包輕鬆補
有好的菌種配方，還需要足夠的菌數才能發揮效用。威德益生菌保護力配方每包含有100億好菌，並搭配優化的配方設計，大幅提升好菌存活率，確保好菌能順利抵達消化道定殖。產品採顆粒粉包劑型，適口性佳、攜帶方便，無論在辦公室、通勤途中或出遊行李中，隨時隨地都能補充，不受場合限制。

換季保護力，從消化道好菌開始打底
面對溫差劇烈的換季時節與熱鬧連假，保護力的關鍵不在於亡羊補牢，而在於平時就持續維護消化道好菌生態，讓身體的保護力訓練堡壘時刻備戰。威德益生菌保護力配方以5大專利益生菌、3道防護力、100億好菌三大核心優勢，成為你每日保健的好夥伴，養成超威強健體質，讓換季與出遊都能更加從容自信。

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關鍵字：

換季保健益生菌免疫力連假出遊健康防護

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