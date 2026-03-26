谷立言：對話與嚇阻是一體兩面　鼓勵立院儘速通過國防特別預算

▲美國在台協會處長谷立言、總統賴清德出席台灣美國商會2026年謝年飯。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

美國在台協會處長谷立言26日晚間出席「台灣美國商會2026年謝年飯」時，除了闡述台美經濟合作與供應鏈韌性的進展外，也強調印太地區的和平穩定是必要前提；他認為，目標創造一個環境，使台海兩岸分歧能不受脅迫的情況下和平解決，對話與嚇阻是一體兩面的，因此持續支持台灣獲取關鍵防衛能力所付出的努力，鼓勵台灣立法院各黨派努力克服政治分歧，儘速通過國防特別預算以確保台灣擁有足夠的資金採購關鍵防衛戰力，藉此展現台灣自我防衛的決心。

谷立言表示，他在去年11月的美國商會年度會員大會致詞時曾提到，美台經貿關係即將邁入一個新的黃金時代。今晚，他很肯定地說，「我們無疑已經身處這個黃金時代」。



谷立言指出，「美台對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade，簡稱ART）成功簽署，是美台經貿關係的歷史性進展。ART協定降低關稅障礙、強化數位貿易保護措施、加強以科學為本的法規作業，並擴大美國農業、能源、先進製造產品在台灣的市場准入。



谷立言表示，台灣消費者將具體感受到ART協定帶來的影響。舉例來說，因為美國進口客車關稅從17.5%降為零，台灣的駕駛人將更容易負擔Jeep、Dodge、Cadillac、Ford、Lincoln、Tesla等標誌性美國品牌的車子，不僅如此，也能以更實惠的價格購買在美國製造的歐洲與日本品牌車輛，包括在南卡羅萊納州生產的BMW、阿拉巴馬州的Mercedes與Toyota，以及田納西州生產的Volkswagen與Nissan。

谷立言指出，隨著這類關稅乃至於99%的商品關稅在ART協定下逐步取消，期待看到一個更競爭的市場、更多元的消費選項，商品價格對台灣的家家戶戶來說也將更具吸引力。



谷立言表示，台灣美國商會透過年度白皮書、Washington Doorknock華府叩門之旅，以及與關鍵利害關係人的互動交流，在政策倡議方面貢獻良多，為促成上述歷史性協定奠定了重要基礎。



谷立言說，若攤開數據來看，也明顯身處這個嶄新的黃金時代。20個月前，他剛抵達台灣時，台灣還是美國第八大貿易夥伴；而到了去年，台灣竟已躍升為美國第四大貿易夥伴。這主要是因為先進半導體與相關設備的爆炸性成長，也正是這些產業，如今正推動全球的AI革命。



谷立言表示，去年美國對台出口成長強勁，達28.5%，增速超過美國對其他主要貿易夥伴的出口成長；但美國自台灣的進口成長速率遠遠更高，導致美台貿易逆差進一步擴大。這也使得落實ART協定，以及實際執行台灣額外的投資承諾顯得更加重要。



谷立言指出，期待與今晚在座的許多貴賓密切合作，攜手落實台灣長期採購更多美國商品的承諾，包括價值444億美元的液化天然氣與原油、152億美元的民用飛機與引擎，以及在2029年前252億美元的電力、海事、煉鋼及其他設備。同時，也期待促成台灣在美國各工業領域額外投入2,500億美元的投資。



谷立言表示，他將陪同一支台灣投資代表團出席5月3日至6日在華盛頓特區舉行的「SelectUSA選擇美國投資高峰會」。去年，台灣SelectUSA代表團的規模再度冠絕全球，充分展現台灣對美國這個投資目的地充滿信心。今年，AIT商務組同仁將延續往年SelectUSA台灣代表團赴美參訪的成功經驗，規劃產業分團行程，不僅包含半導體供應鏈產業，也將涵蓋無人機、機器人、AI、健康科技與先進製造等領域。



谷立言說，台灣製造業在美國擴大版圖，將帶來許多實質效益，不僅能提升台灣企業的營收表現，也將使美台夥伴關係變得更為強健。其實過去30年來，相較於東亞其他國家，台灣在美國的投資規模偏低。Toyota、Hyundai與Panasonic等公司早已深深融入全美各地社區的日常，成為美日、美韓關係的重要支柱。同樣地，美光（Micron）、酷澎（Coupang）與Google等美國企業也已在台灣落地生根，而待台積電、緯創、環球晶圓等台灣企業在美國成為家喻戶曉的公司，美國民眾也將從日常生活中親身體會美台關係為他們帶來的價值。



谷立言表示，為促進台灣對美投資、推動美國再工業化並在這場全球的科技競賽中脫穎而出，不僅與新竹和台北的半導體及高科技公司合作，也積極吸引台中、嘉義、台南、高雄乃至於其他地區的傳統製造產業赴美。台灣的先進工具機產業可扮演關鍵角色，推動美國工廠的自動化革新；而隨著我們在具身AI領域攜手合作，台灣的機器人產業也可以成為雙方的關鍵資源。

谷立言強調，這些都是今年1月「美台經濟繁榮夥伴對話」聚焦的重要議題，除此之外，當時還探討了台灣如何透過電子廢棄物回收技術的革新，有效取得關鍵礦產資源。台灣支持國務院為強化AI供應鏈安全致力推動的「矽盛世」（Pax Silica）宣言，亦顯示我們正密切合作以共享AI革命的碩果。



谷立言說，上述經濟合作與供應鏈韌性的進展要能實現，印太地區的和平與穩定是必要前提。他重申，美國在《台灣關係法》立下的承諾依舊堅若磐石，目標仍是創造一個環境，使台海兩岸的分歧能在不受脅迫的情況下和平解決，「為此，我們認為對話與嚇阻在維持穩定方面可說是一體兩面」。



因此，谷立言說，他們持續支持台灣獲取關鍵防衛能力所付出的努力。台灣著重於取得具成本效益的不對稱戰力，例如無人機、反艦飛彈、具備韌性的通訊與戰場感知能力，以及整合式防空暨飛彈防禦系統，這樣的方向正符合其軍事需求。

谷立言指出，美國正致力強化自身的防衛能力，與此同時，川普總統也力促盟友夥伴將國防支出提高至GDP的5%，共同分擔維護和平的經濟成本。他說，對台灣也有相同的期待，鼓勵台灣立法院各黨派努力克服政治分歧，儘速通過國防特別預算以確保台灣擁有足夠的資金採購關鍵防衛戰力，藉此展現台灣自我防衛的決心。



谷立言說，這筆特別預算的內容，也包括提升台灣國防工業基礎所需的資金，看見台灣投資境內的防禦性武器、關鍵彈藥與含能材料生產，令人大受鼓舞。過去一年，Shield AI、安杜里爾（Anduril）與DTC等美國公司都在台設立辦事處，並積極與台灣企業建立合作，其中許多企業是首度涉足國防或軍民兩用科技領域。這些夥伴關係將為台灣提升韌性並帶來重大契機——可望滿足全球可信賴國防供應鏈日益增長的需求。

谷立言說，今年1月，很高興能見證美國國際無人系統協會（AUVSI）與台灣工研院簽署「綠色無人機系統」（Green UAS）認證合作備忘錄，使台灣成為美國以外唯一具備無人機資安測試認證能力的地點，確保台灣製造的無人機系統符合最高的資安、安全與供應鏈完整性標準。



谷立言表示，能源安全是台灣經濟實力的另一大基礎，尤其在這個AI能源需求高漲、地緣政治充滿不確定的時代。很高興看到自Dunleavy州長去年參加謝年飯以來，阿拉斯加北坡液化天然氣（LNG）計畫的推動已有所進展，同時也慶賀台灣中油公司與Cheniere公司最近簽署協議，使中油自美國灣進口的天然氣倍增。同時，GE Vernova與Bechtel等美國商會會員企業也正提供專業技術，協助強化天然氣基礎設施、擴充儲存量能，並使電網更現代、更可靠。



谷立言說，為進一步緩解全球大宗商品供應中斷的影響，美國也期待向台灣提供更大量的液化天然氣及原油，並供應可用於混合燃料的乙醇，以打造更具韌性的能源供應體系。台灣持續考慮與ASTM國際標準接軌並提高乙醇汽油的混合比例，正是當務之急，「如同我去年所說，美國已準備好在各種能源類型與技術面向滿足台灣的需要。對台灣經濟的未來以及在座諸多企業的成功來說，穩定且具備韌性的能源系統絕對是重中之重」。



此外，谷立言也提到，今年既是台灣美國商會成立75週年、是美國建國250週年，也是台灣總統直選30週年。這三個重要的里程碑是最有力的見證，提醒我們歷久彌新的美台夥伴關係，是建立在雙方對民主、自由與機會的共同堅持之上。美國建國文件所體現的「民治、民享」理念，是放諸四海皆準的冀求，在美台雙方的社會都有深刻共鳴。美國與台灣都曾歷經多年的艱辛，建立一個法治原則得以彰顯、公民自由得著保障，而且每個人的人生都有機會成功美滿的體制。