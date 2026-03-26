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抗議後喀麥隆簽證補救仍錯誤百出　外交部：決議不出席WTO部長會議

▲▼外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

第14屆世界貿易組織（WTO）部長會議訂於3月26日在喀麥隆舉行。然而，喀麥隆卻在我國成員簽證國籍欄以「Taiwan, Province of China」標示，使我國25年來首次被迫缺席會議。外交部今（26日）表示，在我方嚴正抗議後，喀國始正視我國以正確身分、尊嚴參與的應有權利。然而，喀國出具的豁免簽證文件中，錯誤百出，不僅將我團員姓名拼錯，甚至發生性別欄資訊幾乎全錯列女性，顯示喀方行政草率且欠缺誠意。因此，經通盤評估後，我方決定不出席。

外交部今（26日）表示，主辦國喀麥隆此次在我國代表團簽證國籍欄以隱含隸屬其他會員國的貶抑方式處理，是公然違反WTO相關規定，更悖離長期以來各國所遵循的既有慣例。此種令人無法接受的政治操弄，外交部已於3月20日向喀國及WTO秘書處提出嚴正抗議及譴責。

外交部指出，在我方嚴正抗議後，喀國始正視我國以正確身分、尊嚴參與的應有權利，曾續提出我國代表團豁免簽證的補救措施。此舉代表我國交涉抗議的理由與依據合理正當。

外交部說，不過，主辦國喀麥隆出具的豁免簽證文件中，錯誤百出，不僅將我團員姓名拼錯，甚至發生性別欄資訊幾乎全錯列女性，顯示喀方行政草率且欠缺誠意。考量喀方提出補救時間過晚，我代表團已不及再洽更正，如果我團人員持充滿錯誤資訊的文件入境喀國，屆時更可能發生遇阻受辱之不當情事，經通盤評估後，我方決定不出席。

外交部重申，台灣是依據馬拉喀什設立WTO協定第12條、以不隸屬於其他會員國且擁有充分自主權的「個別關稅領域」加入WTO。自2001年首度出席WTO部長會議以來，歷屆主辦國均依循WTO相關規定及既有良好的慣例，在我簽證國籍欄或出生地欄以「TAIWAN」或「TWN」列示，或出具邀請函豁免我國代表團簽證，合宜處理我代表團入境安排。

此外，外交部要特別向美國、日本等理念相近國家及友邦對我國缺席的關切與居間協調的努力，表達最誠摯謝忱。

外交部嚴正聲明，我國將要求未來主辦WTO部長會議的會員做出具體承諾，確保類似損害所有會員平等權利的情形不再發生，同時也要鄭重呼籲WTO會員共同捍衛不容侵犯的平等權利。作為堅定支持多邊主義的會員，台灣將持續與其他會員共同維護以WTO為核心、以規則為基礎的國際經貿秩序。

 
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