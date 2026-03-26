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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一審重判17年　柯文哲還能選2028？內政部一句話留伏筆

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

前台北市長柯文哲涉京華城容積獎勵及政治獻金等案，台北地方法院今（26）日一審宣判，依貪污等罪判處應執行有期徒刑17年，並褫奪公權6年，全案仍可上訴。由於刑度超過10年，引發外界關注他是否已無緣2028年總統大選。對此，內政部說明，看登記時最新判決。

判決指出，法院認定柯文哲收受賄款210萬元成立，其中貪污罪部分判刑13年、褫奪公權6年；另在公益侵占政治獻金部分分別判刑2年及3年6月，背信罪判刑2年6月，合併應執行17年徒刑。案件目前仍在上訴程序中，尚未定讞。

是否能參選成焦點　內政部：看登記時最新判決

依《總統副總統選舉罷免法》規定，受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定者，不得登記為總統、副總統候選人。因此，在一審判決維持的情況下，柯文哲參選2028總統恐面臨限制。

不過，內政部晚間回應指出，本案仍可上訴，且2028年總統選舉登記時間尚未到，是否具參選資格，須視「登記當下的最新判決結果」，並由中央選舉委員會依法審認。

換言之，若未來二審改判至10年以下，或案件出現其他變動，在判決尚未確定前，仍可能保有登記參選的空間。

整體而言，柯文哲的2028總統之路並未完全被封死，後續司法審理進展，將成為左右其政治前途的關鍵變數。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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