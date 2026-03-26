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賴清德：台美經濟關係史上最緊密！　台灣已是全球經濟積極貢獻者

▲▼總統賴清德出席台灣美國商會2026年謝年飯。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席台灣美國商會2026年謝年飯。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德26日出席「台灣美國商會2026年謝年飯」時表示，台灣不再只是晶片或零組件的製造基地，基於民主價值所建立的信任感，台灣已經是全球經濟發展的「積極貢獻者」，也是全球供應鏈韌性的「共同建構者」。他強調，台灣和美國持續發展全方位的戰略夥伴關係，尤其台美經濟關係是歷史上最緊密的時刻。

賴清德表示，台灣美國商會是推動台美經貿合作的重要橋梁，長期透過白皮書與政策建言協助台灣持續優化投資環境，也讓世界看見台灣產業的實力與潛力。

賴清德說，他藉這個機會代表政府，向所有深耕台灣、信任台灣的台灣美國商會朋友表達最誠摯的感謝。他說，今天的台灣是全球科技供應鏈的重要節點，更是民主陣營中值得信賴的堅實夥伴，「我們的力量不僅來自世界領先的半導體與 ICT 產業，也來自許多靈活又創新的中小微企業」。他認為，這種大小企業共生的密集網絡與分工體系，讓台灣在面對全球性衝擊時，展現出靈活的彈性與應變能力。

賴清德說，台灣不再只是晶片或零組件的製造基地，基於民主價值所建立的信任感，台灣已經是全球經濟發展的「積極貢獻者」，也是全球供應鏈韌性的「共同建構者」。與此同時，很高興看到台灣和美國持續發展全方位的戰略夥伴關係，尤其當前台美雙方的經濟關係，是歷史上最緊密的時刻。

賴清德表示，今年1月，台灣美國商會發布的「2026商業景氣調查」（2026 Business Climate Survey）顯示，高達84%的受訪美商，去年在台灣的營運穩定獲益，更有92%的受訪企業將維持或擴大對台灣的投資，也看到從英特格高雄新廠、美光台中四廠、超微的南台灣研發據點，到Google的AI基礎建設研發中心，以及輝達宣布在臺灣設立海外總部，都印證了美國科技大廠對台灣的重視與信心。

▲▼總統賴清德出席台灣美國商會2026年謝年飯。（圖／總統府提供）

賴清德說，同時台灣企業對美投資持續擴大，雙方經貿關係不斷提升。美國已經成為台灣最大的對外投資目的地，也是台灣最大的出口市場。他指出，今年1月，台美順利完成第 6 屆「經濟繁榮夥伴對話」，簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，也簽署「台美投資備忘錄」，確立雙向投資機制。

賴清德認為，這些都是台美經貿關係的重要里程碑，代表了雙方的合作，正邁向更制度化、更穩定、也更可預測的方向；台灣和美國已經從貿易夥伴，進一步成為共同投資、共同創新、共同維繫經濟安全的重要夥伴。

賴清德表示，台灣要在國際上持續扮演關鍵的角色，自身必須擁有厚實的基礎。去年，台灣的經濟成長率達到8.68%，展現出強大的產業實力。他說，為了延續這股動能，新的一年，政府會持續優化投資環境、推動「AI新十大建設」，並提升國防與全社會韌性，希望為產業扎下最穩固的根基。

賴清德強調，台灣就像一棵大樹，要茁壯挺立、不斷向天際線伸展，就要仰賴深扎於土地中強壯而健康的樹根。他所帶領的政府團隊，會致力讓這片土地更加肥沃，把產業根基扎得更深、更廣。

最後，賴清德再次感謝台灣美國商會，以及所有和台灣並肩前行的企業朋友。台灣會珍惜每一份信任，也會以更開放、穩定、前瞻的政策，和大家一起迎向台美經貿合作的黃金年代。

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