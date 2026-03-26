快訊／桃園通緝犯危駕、闖紅燈狂逃　警連開多槍逮人

▲桃園警方追捕通緝犯，連開多槍、破窗制伏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、趙蔡州／桃園報導

桃園警察局員警26日執行巡邏勤務時，在桃園區愛二街發現一輛轎車的車牌號碼為通緝犯所有，於是立刻上前攔查，不料嫌犯竟踩油門加速逃逸，直到永安路因迴轉失控停下，被員警破窗拉下車輛逮捕，全案訊後依公共危險、妨害公務及通緝罪嫌移送法辦。

事件發生在26日下午，桃園警察局保安大隊員警巡邏時，AI智慧巡防系統在愛二街通報一輛轎車有異常，轎車的車牌為一名通緝犯36歲江姓男子所有，員警於是立刻上前攔查，不料江男為了逃跑，完全不顧其他用路人安危，沿途危險駕駛、不斷闖紅燈。

▲江男為了逃跑，在巷弄中高速行駛，跨越雙黃線闖紅燈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

江男行駛到永安路238號前時，因迴轉失控衝向一旁民宅，員警為避免江男再次駕車高速逃逸，危害用路人安全，遂以巡邏車卡住車輛去路，江男為此試圖倒車將巡邏車撞開，員警見狀立刻朝車輪連開多槍制止，並打破車窗將江男拉下車輛逮捕。

警方調查，江男是多個地方法院、地檢署發布的詐欺、侵占通緝犯，員警還在江男駕駛的車輛內找到鎮暴槍2把等證物，全案訊後依公共危險、妨害公務及通緝罪嫌移送法辦。