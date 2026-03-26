快訊／高虹安發聲挺柯文哲！嘆「沉重不捨」：相信一定會上訴

▲新竹市長高虹安。（圖／地方中心翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

前台北市長柯文哲因京華城案一審遭判刑17年，引發政壇震盪。對此，新竹市長高虹安稍早在臉書發文表達心情，直言得知判決當下「滿是錯愕」，在看完新聞稿後，更感到沉重與不捨。

高虹安表示，自己是在結束一整天市政行程後，才有時間靜下心來了解判決內容，坦言內心情緒複雜，除了對結果感到震驚，也對柯文哲的處境深感心疼。

回憶共事點滴 形容柯P「生活簡單又硬派」

談及對柯文哲的印象，高虹安形容，柯P一直是個生活極其簡單、甚至有些「硬派」的人。她回憶過去共事或會面時，柯對物質幾乎毫無要求，吃飯速度快得像在執行任務，把大部分時間與精力都投入公共事務。

她認為，在柯文哲冷靜理性的醫者外表下，其實擁有一顆赤誠且願意為人民付出的心，這樣的特質也讓她格外感到不捨。

▲柯文哲。（圖／攝影中心攝）

相信會上訴：為公平正義奮戰到底

對於判決結果，高虹安指出，這對柯文哲及其家人而言無疑是極為沉重的打擊，但她相信柯文哲一定會提出上訴，持續為公平正義努力，並將事實完整呈現在社會大眾面前。

她也強調，目前僅是一審結果，後續司法程序仍漫長，案件仍有發展空間。

喊話「不孤單」 盼堅強面對司法路

文末，高虹安向柯文哲及其家人喊話，希望他們能保重身體、堅強面對接下來的司法挑戰，並表示「這條路上並不孤單」，仍有許多人願意並肩同行，一起等待最終的公平與公正。

高虹安臉書全文如下：

下午得知判決結果時，心中滿是錯愕。直到結束一天市政行程，才有時間靜下心來讀新聞稿，除了沉重，更多的是對他的不捨。



在我眼中的柯P，始終是那個生活極其簡單、甚至有些「硬派」的人。回想起與他共事或會面時，他對物質幾乎毫無要求，吃飯快得像在執行任務，恨不得把所有的精力和時間都奉獻給公共事務。在那副冷靜醫者的外表下，其實有著一顆最赤誠、最不計代價為人民奉獻的心。



這份判決對他與家人而言，無疑是極其沉重的打擊；但我相信他一定會提出上訴，為了公平正義而繼續努力，直到把事實清清楚楚地攤在社會大眾面前。



法律程序才剛開始，一審後的司法之路依然漫長。盼望柯P與家人能保重身體、堅強應對。請記得，這條路上您們並不孤單，還有許多人在此刻選擇並肩，一起等待公平公正的答案。