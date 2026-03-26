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社會 社會焦點 保障人權

警用防彈背心是拼裝貨　廠商父子涉詐標7案遭約談

▲▼防彈背心採購弊案，尚極實業負責人林聖哲 。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲尚極實業負責人林聖哲涉嫌賣拼湊的防彈背心給警政署等政府單位遭約談。（資料照／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

尚極實業公司負責人林聖哲涉嫌從2019年到2022年間，在取得警政署、移民署、台灣銀行的防彈背心標案後，用過期或是拼湊來的裝備交貨，雖大部分在驗收時被打槍退貨，但仍有為數不少的不合格防彈背心被發下去給警職人員穿戴，台北地檢署26日指揮調查局兵分8路搜索，林聖哲訊後被檢察官依違反《政府採購法》、《刑法》詐欺與偽造文書等嫌，諭令交保500萬元，林父林樹雄交保30萬元。

林聖哲2020年間已尚極實業公司名義，標得法務部矯正署所轄7個監所防彈背心採購案，林聖哲交貨時為了省事，拿父親林樹雄的光研公司過去取得合格文件，假冒自己賣給矯正機關的181件背心通過防彈檢驗，台北地院日前已依詐欺取財等7罪合併判他2年8月徒刑。

審計部在得知矯正署防彈背心案件後，清查發現從2019年到2022年間，尚極實業取得7個警政署、移民署、台灣銀行為保全人員採購的防彈背心標案，其中部分防彈背心未通過測試而被退貨，懲罰沒收押標金，審計部針對已交貨的防彈背心進行測試，赫然發現都是些不符規格的逾期品，或是用各種布料纖維拼湊而成的假貨。

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