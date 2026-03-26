快訊／5小時籌出3000萬！沈慶京交保　兒提6大袋現鈔衝法院

記者黃宥寧、閔文昱／台北報導

台北地方法院審理京華城案，威京集團主席沈慶京今（26日）遭判刑後須加保3000萬元。從下午約16時40分開始籌措資金，到晚間約21時50分完成交保，短短約6小時內即籌齊鉅額保金。稍早由兒子提著整排現金袋現身法院，總計6袋現金，畫面曝光引發關注。

▲沈慶京兒子6小時內籌齊3000萬元，提著6大袋現金抵達法院辦理交保。（圖／記者黃宥寧攝）

據了解，法院原裁定沈慶京須提高3000萬元保金，並給予覓保期限至明（27）日下午5時。不過沈方面動作迅速，晚間即完成籌款並辦理交保，現場由兒子協助搬運現金進入法院，成為焦點。

發聲明喊冤：判決有重大瑕疵 將提上訴

完成交保同時，沈慶京發布聲明表示對判決「深感遺憾」，認為在認事用法上存在多處重大瑕疵，強調自己「身陷不白之冤」，將依法提起上訴以捍衛名譽與權益。

他指出，多名公務員出庭證稱相關程序合法，且主管機關函文與律師提出證據均有利於己，但法院未予採信，反依檢方說法認定有罪，質疑已背離證據裁判原則。

▲沈慶京。（圖／記者徐文彬攝）

痛批檢方違法取證 羈押期間健康惡化

沈慶京也批評檢方偵辦過程存在誤導搜索、脅迫取供及筆錄不實等問題，認為相關證據應依證據排除法則剔除，否則將侵害人權與法治精神。

他並透露，羈押期間腎臟反覆感染，右腎功能嚴重受損，恐需手術摘除，同時企業亦面臨經營權壓力，身心與財務承受巨大衝擊。

嘆加保「措手不及」：內心無限悲傷

對於法院臨時提高3000萬元交保金，沈慶京坦言「完全想像不到」，直言措手不及。儘管最終已順利完成交保，他仍表示內心「無限悲傷」，並強調將持續透過法律途徑爭取清白。