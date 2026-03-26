痛批民進黨「政治判決」！　藍聲援柯文哲：堅定支持民眾黨一切行動

▲柯文哲官司宣判後記者會。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

台北地院針對京華城案進行一審宣判，民眾黨創黨主席柯文哲遭重判17年；民眾黨主席黃國昌今（26日）宣布，本週日下午，「我們一起上凱道！討公道！」。對此，國民黨團表示，綜觀全案荒腔走板的審理過程，國民黨團聲援柯文哲，必須呼籲民進黨政府停止「政治判決」，同時堅定的支持民眾黨的一切行動。

林沛祥表示，檢方查無確鑿收賄證據，卻僅憑臆測與編故事入人於罪，讓觀眾與國人看清，這不僅是對在野黨領袖的政治追殺，更證明台灣司法已全面崩壞，淪為執政黨打擊政敵的專屬工具。

林沛祥強調，誠如民眾黨主席黃國昌所點出的事實，這份宣判的邏輯恐怕無法讓國人信服，法庭審理至今，根本無法認定柯文哲有收受所謂的「1500萬」賄款。眼看原先畫的大餅難以自圓其說，院方竟然東拼西湊，將一筆捐給台灣民眾黨的210萬政治獻金，硬生生曲解成賄款。

林沛祥指出，讓人遺憾的是柯文哲根本對這筆210萬的捐款毫不知情，甚至連被指控「共同收受」這筆賄賂的李文宗，在該部分也都獲判無罪。一個連當事人都不知道、「共犯」卻無罪的款項，竟然能被認定為對價關係？這不是欲加之罪，什麼才是欲加之罪？國民黨必須撥開黑幕，追究「政治判決」背後的藏鏡人。

林沛祥痛陳，若今天賴政府可以持續操弄檢調與法院，用「先射箭再畫靶」的方式重判在野黨主席；明天，民進黨就能用同樣的國家機器，輾壓任何一個敢於監督政府的台灣人民。

國民黨團強調，此時此刻，國民黨團聲援的不僅僅是柯文哲個人的清白，更是為了挽救已經徹底淪為「民進黨禁臠」的司法體系。這條捍衛民主法治的道路非常漫長，但只要在野陣營不妥協、不放棄，就絕對不能讓綠色恐怖隻手遮天。國民黨團將與所有期盼公平正義的國人站在一起，也會堅定的支持民眾黨的一切行動。現況也許遭遇司法崩壞的烏雲，但始終有撥開黑幕、照見陽光的一天，藍白在野會持續捍衛中華民國的公平正義。

