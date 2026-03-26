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鎖死荷莫茲海峽！伊朗宣佈「只准5國通行」　國際油價飆破104美元

▲▼荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）

▲伊朗實施荷莫茲海峽選擇性封鎖，引發全球能源價格劇烈波動。（圖／視覺中國）

記者閔文昱／綜合報導

中東局勢持續升溫，荷莫茲海峽這條全球最關鍵的能源運輸通道成為焦點。伊朗近日宣布對海峽實施「選擇性封鎖」，僅允許中國、印度、俄羅斯、伊拉克與巴基斯坦等5國船隻通行，其餘被視為敵對勢力的國家則全面限制，引發國際高度關注。
 
根據印度媒體《Mint》報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）於26日證實，荷莫茲海峽並未完全關閉，而是「只對敵人關閉」。他強調，目前該區域屬於戰略敏感甚至戰區狀態，「沒有理由讓敵對國家及其盟友通行」，形同在全球能源命脈劃出明確的地緣政治界線。

全球能源命脈受衝擊　油價劇烈震盪
 
荷莫茲海峽是波斯灣通往阿曼灣與印度洋的唯一出口，承載全球約五分之一的石油與天然氣貿易。一旦通行受限，立即牽動全球能源市場。
 
在伊朗實施限制後，國際油價明顯波動，布蘭特原油一度升至每桶約104美元，美國西德州原油（WTI）則在90美元區間震盪。市場分析指出，隨著每日數百萬桶原油運輸受阻，柴油與航空燃油等精煉產品價格同步上揚，對高度依賴中東能源的亞洲地區衝擊尤為顯著。

▲▼ 伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗拒絕停火談判　拋5大條件
 
在外交層面，伊朗態度同樣強硬。德黑蘭當局已拒絕美方提出的停火方案，並提出包括停止軍事行動、提供不再開戰的國際保證、支付戰爭賠償，以及承認伊朗對荷莫茲海峽主權等條件。
 
阿拉奇更直言，現階段政策是「持續抵抗」，在缺乏可靠保證下不會進行談判，並質疑國際承諾的可信度。外界解讀，伊朗正試圖將軍事優勢轉化為對全球能源運輸要道的長期控制權。

恐推收費制度　聯合國示警
 
此外，伊朗國會也正研擬對通行船隻收費的法案，一旦實施，荷莫茲海峽恐從國際公共航道轉變為具收費性質的戰略水道，進一步衝擊全球航運秩序與貿易規則。
 
聯合國則對此表達關切，呼籲各方儘速恢復航道暢通，並警告封鎖已影響能源、糧食與肥料運輸，對全球民生與安全帶來壓力。

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