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台東太麻里民宅惡火！車庫賓士「陷入火海」　屋主衝滅火反燒傷

▲台東民宅晚間竄火煙。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東民宅晚間竄火煙。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東、閔文昱／台東報導

台東縣太麻里鄉今（26）日晚間發生住宅火警，一棟3層樓民宅突竄火舌與濃煙，屋主在第一時間試圖自行滅火時不慎受傷，所幸經送醫後無生命危險，火勢也在消防人員搶救下迅速控制。

民宅竄火舌濃煙　消防急馳救援

火警發生於台東縣太麻里鄉利里武街，時間約在晚間6時34分。現場為一棟3層樓鋼筋混凝土（RC）獨棟住宅，起火點位於1樓客廳，火勢一度猛烈，並伴隨大量黑煙向外竄出。

從現場畫面可見，屋內火光熊熊，甚至延燒至車庫區域，停放車輛也遭波及，消防人員佈水線全力灌救，並持續控制火勢，避免進一步擴大。

▲台東民宅晚間竄火煙。（圖／記者楊晨東翻攝）

屋主自行滅火釀傷　右手2度燒傷

據了解，52歲男性屋主在火警初期發現起火後，曾嘗試自行滅火，過程中不慎遭火焰燒傷，造成右手約2度燒傷，燒傷面積約3%。

救護人員到場後立即進行初步處置，並將傷者送往馬偕醫院治療。院方表示，傷者意識清楚、生命徵象穩定，無立即生命危險。

▲台東民宅晚間竄火煙。（圖／記者楊晨東翻攝）

起火原因待查　火勢迅速控制

消防單位獲報後迅速出動人車趕赴現場，經全力搶救，火勢已在短時間內獲得控制，未進一步延燒至鄰近建物。

至於詳細起火原因及財物損失，仍有待火調人員進一步釐清。相關單位也提醒，民眾遇到火警應以自身安全為優先，避免貿然自行滅火，以免造成傷害。

▲台東民宅晚間竄火煙。（圖／記者楊晨東翻攝）

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