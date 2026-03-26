核電重啟「核廢有解」　龔明鑫：乾式貯存為中期解方

▲經長龔明鑫。（圖／記者黃國霖攝）

記者趙蔡州／綜合報導

總統賴清德近日拋出要重啟核二、核三廠，不過必須符合「核安無虞、核廢有解、社會共識」3個原則，引發社會各界討論。經濟部長龔明鑫25日赴立院備詢時，針對「核廢有解」，他首度表態，台電正在建造或正在使用中的乾式貯存場，這類中期處理方式就是經濟部處理核廢的立場，不過仍需要達成社會共識。

立院質詢三原則 核廢處理方式成焦點

經濟部長龔明鑫25日赴立院備詢，多位立委紛紛詢問所謂的「核安無虞、核廢有解、社會共識」3個原則該如何進行。國民黨立委葉元之就問說，核安無虞是指尊重核安會的專業判斷，那核廢有解要如何展開，例如核二使用過的燃料棒，目前已可以移到乾式貯存場，算不算有解，還是必須移置到最終處置場才算？

分短中長期處理 乾式貯存列中期解方

龔明鑫指出，目前國際處理分為幾個時程，短期燃料池濕式貯存、中期採用乾式貯存以及最終處置等3個階段，政府也採用相同的方式，不過目前僅芬蘭有高放射性廢棄物最終處置場，對於經濟部來講，核廢中期的處理方式就是放入乾式貯存場，但也強調必須達成社會共識．且未來不會把核電廠當最終處置場

核一核二已啟用或完工 核三規劃2030上線

核一廠室外乾式貯存場去年5月已拿到運轉執照並正式啟用，核二廠的室外乾貯場則已全部完工，預計今年年底就可以拿到運轉執照，核三廠則會興建室內乾貯場，預計年中開始動工、最快2030年啟用，且核一、二廠預計還會各再建一座室內乾貯場，屆時台電將擁有5座乾貯場。