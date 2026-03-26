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外媒關注柯文哲案宣判　BBC：總統大熱門遭重判17年

▲▼ 京華城案一審宣判,柯文哲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲京華城獎勵容積等案一審宣判，台北地院判處柯文哲17年徒刑 。（圖／記者徐文彬攝）

記者王致凱／綜合報導

台北市前市長、台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案、侵占政治獻金等4案，台北地院判決出爐應合併執行17年徒刑。對此，外媒也在第一時間撰文報導，英國廣播公司（BBC）在網站上刊登報導稱，柯文哲原本是台灣政壇新星，如今卻因貪汙罪遭判刑。

BBC在報導中提到，柯文哲曾擔任台北市長，也曾是熱門的總統候選人；英國廣播公司的報導還提到，柯文哲曾是2024年總統大選的「一匹黑馬」，當時收穫超過25％選票，與執政黨候選人的差距「並不算大」。

報導引述政治觀察家的說法稱，柯文哲將自己定位為台灣兩大政黨外的第三選擇，他批評執政的民進黨加劇兩岸對立，同時也指責在野的國民黨對北京太過於順從；觀察家指出，儘管柯文哲在上屆總統大選中得票數最低，但從他相當可觀的得票率仍可看出，選民渴望建立一種更加多元化的政治格局。

根據報導，在宣判結果公布以前，有柯文哲的支持者在法院外向BBC表示，他認為柯文哲是「政治迫害」的受害者﹔另一名柯文哲的支持者則向法新社表示，無論如何都會繼續支持柯文哲伸張正義。

台北地方法院審理柯文哲涉及京華城容積獎勵案、侵占政治獻金等案，26日下午一審宣判，判決應執行17年有期徒刑。柯文哲隨後召開記者會控訴，執政黨為了掃清選舉障礙而對他政治清算，更咬牙切齒稱自己「絕不會投降，絕不會屈服」。

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