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月薪7萬審柯文哲政治獻金「有問題仍放行」　端木正判1年恐被拔牌

▲▼端木正深夜抵北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝）
▲端木正涉不實申報遭判1年，恐丟會計師證書。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

柯文哲涉京華城案與政治獻金案今一審宣判，負責查核的會計師端木正自2023年5月起受委託，約11個月每月收7萬元辦理申報。北院認，他明知帳目未平仍出具查核報告，配合登載不實資料，依行使業務上登載不實準文書罪判刑1年，與檢方求刑一致，換言之他也是整起政治獻金爭議的關鍵破口。

2024年8月間，外界質疑民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金申報不實，競選團隊當時召開記者會對外澄清。時任競選副總幹事陳智菡表示，經內部調查發現共有17筆漏報及誤報，主因為財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，未依實際收支逐筆申報，反而擅自將約1817萬餘元漏報金額調節至時樂、尼奧及木可等公司，且全程未告知競選團隊。這筆調節金額也成為案件破口，檢調據此追查相關金流，進一步擴大調查政治獻金申報爭議。

判決指出，端木正明知柯文哲競選總部於2024年4月上傳監察院政治獻金網路申報系統之政治獻金專戶資料出現收支未平衡、內容存在多項疑義，仍出具查核報告，並在報告中載明未發現違反政治獻金法及政治獻金查核準則規定，隨後寄交監察院承辦公務員而行使。

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲每月收7萬把關政治獻金，端木正出具不實報告判刑1年 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

此外，法官認定，端木正明知柯文哲政治獻金專戶實際上並未支付時樂股份有限公司、尼奧公司、木可公司及佳聖媒體行銷有限公司等公司宣傳廣告費用、宣傳活動費用、授權金及製作競選物品等費用，也未取得相關發票或收據，仍自行登打不實支出交易資料，足以影響監察院對政治獻金收支監督與控管的正確性。

法院審理後認為，端木正基於犯意出具不實查核報告並登載虛偽支出資料，已構成行使業務上登載不實準文書罪，判處有期徒刑1年。

合議庭並指出，會計師原應扮演專業把關角色，端木正卻未善盡查核義務，反而配合登載不實資料，嚴重破壞政治獻金制度監督機制，因此量處前述刑度。

值得注意的是，依《會計師法》規定，會計師若因詐欺、背信、侵占、偽造文書或業務犯罪，遭判處一年以上有期徒刑確定，將可能被撤銷或廢止會計師證書，無法繼續執行業務。由於端木正本案遭判1年徒刑，未來若判決確定，恐面臨執業資格遭撤銷的風險，對其執業資格與職涯恐造成重大影響。

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