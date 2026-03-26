惡狼隨機敲門闖家中侵犯人妻　老公聽「妻兒哭喊聲」緊急衝回家

▲丈夫返家時在電梯口聽見屋內傳出哭喊聲，緊急衝入屋內將惡狼壓制在地。（示意圖／VCG）

記者曾羿翔／綜合報導

桃園一處旅宿發生一起入侵傷害案件。一名吳姓男子於凌晨時分在大樓內逐層敲門，女子A女聽見聲響後前往查看，未料對方竟趁隙闖入住處侵犯。法院審理後，依侵入住宅強制性交未遂罪判處吳男有期徒刑6年，另依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑3月，全案仍可上訴。

屋內突發衝突 母子先後受害

判決指出，案發凌晨，吳男當時在走廊隨機敲擊房門，A女應門後，吳男未經同意即進入屋內，並與A女發生拉扯衝突，甚至將A女壓制在地試圖侵犯。過程中，A女年幼兒子也因驚醒而上前試圖制止，卻遭推擠後撞上牆面受傷。

丈夫返家聽見呼救 當場壓制嫌犯

事發約20分鐘後，A女丈夫返家時在電梯口便聽見屋內傳出哭喊與呼救聲，察覺情況有異，立即衝入房內制止，並將吳男壓制在地，隨後交由警方到場處理。由於家屬即時介入，事態未再進一步惡化。

辯稱酒後失憶 主張無犯意

警詢及偵查期間，吳男否認犯行，辯稱自己當時飲酒後又服用安眠藥，原本只是想找地方休息，或請人幫忙聯絡救護，因此才會敲門。他並稱，進入住處後的情況「沒有印象」，否認有進一步加害意圖。

證詞與傷勢相符 辯解未獲採信

不過，法院審酌A女歷次陳述前後一致，且其傷勢診斷、照片、丈夫證詞與到場員警說法均能相互印證，認定吳男確有違反A女意願闖入住處並施以暴力的行為。至於吳男主張酒醉失去意識，法院則認為其案發前後行動與供述多有矛盾，且員警到場後判斷其意識尚稱清楚，因此未採信相關辯解。

侵入住處又傷及孩童 法院分別論罪

法院指出，吳男為滿足一己私慾，無視他人居住安寧與身體安全，不僅侵入住處，亦造成母子受傷，對被害人身心均帶來相當衝擊。考量其犯後仍否認犯行，態度不佳，因此就侵入住宅強制性交未遂部分判刑6年，另就推擠孩童造成傷害部分，判處3月徒刑。