捐錢給民眾黨就是貪污？　柯文哲：那民進黨、國民黨怎麼辦？

記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院今（26日）宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。柯文哲傍晚召開記者會，痛批都查不到有錢到他家去，怎麼會講他貪污？而且已經查一年，已經翻箱倒櫃，「捐錢給民眾黨就是貪污？天啊，那民進黨、國民黨怎麼辦？要編也編一個比較好的理由好不好？」

▲柯文哲出席官司宣判後記者會。（圖／記者黃克翔攝）



台北地院26日下午2時30分宣判柯文哲涉案一審結果，京華城土地違法容積獎勵案：涉犯違背職務收受賄賂罪嫌13年，褫奪公權6年。政治獻金公益侵占案：2個公益侵占罪。分別判處有期徒刑2年、有期徒刑3年6月。挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案：背信罪，判處有期徒刑2年6月。以上合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

柯文哲晚間召開記者會，現場除媒體外，也開放小草到場。針對今日一審判決結果，柯說，還是那句話，司法是國家最後一道防線，應當被人民信任。

柯文哲表示，要思考一個問題，這個案子之後，台灣司法的社會信任度是增加還是減少？柯重申，他沒有圖利沒有貪污，「都查不到有錢到我家去，怎麼會講我貪污？而且已經查一年，已經翻箱倒櫃」。

「捐錢給民眾黨就是貪污？天啊，那民進黨、國民黨怎麼辦？」柯文哲直言，要編也編一個比較好的理由好不好？

