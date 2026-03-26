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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲台北市長任內放寬京華城容積率涉弊被起訴，罪名包括收賄、圖利、政治獻金公益侵占、背信等多項罪名，今（26日）一審宣判有期徒刑共計17年、褫奪公權6年。對此，民眾黨主席黃國昌在下午民眾黨的記者會中宣布，明天他會正式發出全國動員令，本週日下午，「我們一起上凱道！討公道！」，要求總統賴清德好好跟台灣人民解釋，為什麼要把台灣的司法糟蹋成這個樣子。

黃國昌提到，每當京華城案子開庭的時候，再忙他都希望上庭，去聽整個言詞辯論以及證據調查的過程；再忙，都要仔細地去閱讀、去分析，為什麼台北地檢署，憑什麼用這樣莫須有的罪名起訴柯文哲。今天在法庭當庭聽判的時候，他的感受是震驚，因為無法相信。對他來說不僅僅是遺憾，更是憤怒。因為這是一個不折不扣，羅織罪名的政治判決。

黃國昌說明，當初用Excel表莫須有的1500，用「某時地」想要構陷柯文哲的時候，這件事情在過去這一年多淪為台灣社會的笑柄，淪為北檢起訴最恥辱的印記。他們怎麼也沒有想到，連台北地院都認定不下去的 1500，就是為了要達成「一審一定要宣告柯文哲一個十年以上有期徒刑的罪」，不惜荒謬的在1500 完全站不住腳之後，轉身用 210 萬，認定柯文哲違背職務收受賄賂。

黃國昌強調，210萬是捐到台灣民眾黨政治獻金專戶的政治獻金，210萬沒有任何一塊錢落入柯文哲的口袋，更重要的事情是，面對今天這樣的判決宣告，他跟柯文哲以及三位律師團的成員急切地在等待台北地院所發布的新聞稿，因為想要知道他們到底是怎麼認定，210萬竟然可以構成違背職務的賄款，他怎麼也想不到，地方法院在刑事訴訟程序上面，竟然可以用「沈慶京走出了會議室面露微笑」，來作為柯文哲跟他達成默示合意、期約賄賂的證據，這是一個在法律上面完全沒有辦法被解釋，在常識上面更沒有辦法為一般人民所接受的離譜判決。

黃國昌說，一百多億的利益，結果認定柯文哲作為台北市市長收了210萬捐給民眾黨的政治獻金，連法官自己都知道這樣的認定一定會出大問題，今天當庭宣示的時候還特別說明「這只是前金」。連李文宗在開庭的時候都清楚地證述，柯文哲根本不知道有這 210 萬捐款的存在，在判決理由當中，法官還是寫出了「柯文哲知道這 210 萬威京集團捐給台灣民眾黨的政治獻金」。請問證據在哪裡？

黃國昌轟，現在只有一件事情最重要，就是一定要宣告柯文哲10年以上有期徒刑。1500 太荒謬了做不到，所以想到一個更離譜的方法，就是用 210 萬宣告了柯文哲一審 10 年以上的有期徒刑，才可以滿足民進黨在政治上面的目的。

黃國昌再說，剛剛台北地檢署還特地發了一個新聞稿，提到「對於泛政治化解讀本案，並藉此模糊焦點的非理性、情緒性言論，台北地檢署不回應。」剛剛大家的發言完全就事論事，完全就證據論證據。台北地檢署不敢面對的事情是，憑什麼？什麼時候台灣自詡為法治國家，檢察官可以用恐嚇的方式、可以用威脅的方式來辦案？什麼時候檢察官可以捏造證人所不存在的筆錄，把不實的內容寫到筆錄上？他們從來就沒有辦法回應。

黃國昌喊話，面對今天這樣一個不折不扣、先射箭再畫靶的政治判決，他要跟所有民眾黨的黨員、跟所有支持者報告，「我們不會畏懼，我們更不可能因此退縮，我們會更團結地站在一起，更團結地站在一起，陪伴在柯文哲主席的身旁，繼續向前。我們要爭取的，不是只有柯文哲個人的清白；我們要救回來的，是台灣已經被民進黨綠色威權所操控的司法」
黃國昌也說，他已經責成秘書長，明天早上 9 點鐘在民眾黨中央黨部，召集中央委員跟中評委擴大聯合會議，並正式發出全國動員令，這個禮拜天下午，我們一起上凱道！討公道！。

黃國昌說，希望賴清德不要迴避，勇敢地出來面對，好好跟台灣人民解釋為什麼你要把台灣的司法糟蹋成這個樣子。這塊土地是我們共同的土地，挽救台灣被民進黨糟蹋、蹂躪的司法，台灣民眾黨絕對站在第一線，向賴清德所領導的綠色威權對抗到底。
 

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司法黃國昌凱道

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