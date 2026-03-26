柯文哲被判17年徒刑　羅智強：在野團結才能抵擋民進黨欺壓

▲柯文哲26日因京華城等案被判17年6個月徒刑。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇靖宸／台北報導

台北地院今（26日）審理京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金公益侵占案等案，就民眾黨創黨主席柯文哲部分，判處合併應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年，以致依法柯無法登記參選正副總統。對此，國民黨立委羅智強說，斧鑿斑斑的操作，很難讓人不懷疑，是否司法遭政治力干預，介入政黨競爭打壓異己？藍白國會合作、一起反惡罷，證明唯有在野團結，才能抵擋民進黨的欺壓；尤其，國民黨也遭司法追殺清算，同仇敵愾下，相信未來藍白合會更緊密。

柯文哲捲入京華城等弊案，被依違背職務收賄罪、圖利罪、公益侵占罪、背信罪共4項罪名起訴，檢方求刑28年6月。台北地院25日一審宣判，京華城土地違法容積獎勵案，涉犯違背職務收受賄賂罪嫌13年6月，褫奪公權6年；政治獻金公益侵占案，依2個公益侵占罪，分別判處有期徒刑6年、有期徒刑3年6月；挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案，依背信罪判處有期徒刑2年6月，以上合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

根據《總統副總統選舉罷免法》，為「受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定」，「不得登記」為總統、副總統候選人，意即只要一審或二審判柯10年以上，即使仍可上訴、尚未定讞，被告仍不能登記參選正副總統。

對此，羅智強表示，京華城案偵辦過程中，檢方透過特定媒體「偵查大公開」，刻意營造柯文哲的罪犯形象；柯文哲遭羈押一年，一審再遭重判17年，不但無法參選公職，連政黨負責人也不得擔任，斧鑿斑斑的操作，很難讓人不懷疑，是否司法遭政治力干預，介入政黨競爭打壓異己？

對於判決結果是否會影響未來藍白合？羅智強說，2024大選因為在野未能成功整合，給了民進黨少數執政的機會。藍白國會合作、一起反惡罷，證明唯有在野團結，才能抵擋民進黨的欺壓；尤其，國民黨也遭司法追殺清算，同仇敵愾下，相信未來藍白合會更緊密。

藍委王鴻薇向《ETtoday新聞雲》說，這項判決結果，會讓柯文哲或民眾黨支持者認為政治干預很深，但基於司法獨立，未來是漫長的路。她認為，現階段政治面來看，有助於藍白合，因為民眾黨支持者或民意代表，一定很難接受這樣的結果，也讓他們不需要再對民進黨有什麼幻想，等於把這化為一個力量，大家共同贏得2026、2028，這對藍白兩黨的支持者來講是共同目標。