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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯事非法地下匯兌、掩護中共官員以商務名義來台10天，涉犯《反滲透法》等，檢調偵辦更發現，徐春鶯曾與中共官員討論由白委李貞秀接班的議題。對此議題，民眾黨創黨主席柯文哲今（26日）暴怒抬手痛批，到現在抓到的共諜，是陸配比較多還是民進黨工比較多？民進黨才是共匪啦。

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲官司宣判後記者會怒批民進黨才是共匪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

柯文哲表示，他不是一個很喜歡激動的人，賴清德，不要讓這個國家四分五裂啦，當總統是要團結國家，讓社會和諧，每天這樣製造對立到底在幹什麼？

黨主席黃國昌則表示，剛剛柯文哲主席一針見血點出來，從總統府、國安會到行政院，那些拿錢辦事的共諜，不都是民進黨栽培出來的嗎？不是嗎？結果徐春鶯的案子，民進黨現在把他上綱到，說中共可以在民眾黨提不分區立委，典型黨檢媒三位一體再次上演。

黃國昌指出，非常負責任告訴大家，柯文哲主席當時想法非常率直，新住民在台灣非常多人，居住在台灣幾十年，養育台灣第二代、第三代，生活在這塊土地上都是家人，他們需要有人代言，所以透過海選方式，當初徐春鶯是徵詢對象之一。

對於徐春鶯，黃國昌表示，當初媒體披露徐春鶯是對象之一後，徐也表明無意再繼續參與，甚至到目前為止都不是民眾黨員，結果呢？民進黨可以上綱汙衊成這個樣子，真的要奉勸民進黨政府，省省吧，一天到晚想要抹紅民眾黨。

黃國昌指出，連去年反對核管法都說是在配合北京弱化台灣國防，這不是民進黨立委說的嗎？現在賴清德要重新擁抱核能，還感謝立法院修核管法，難道賴清德才是民進黨口中中共同路人嗎？

黃國昌語畢，柯文哲也大力點頭贊同。

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