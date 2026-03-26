除掉我還有千千萬萬小草！　柯文哲怒吼：賴清德我絕對不會投降

記者陳家祥／台北報導

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院今（26日）宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。柯文哲今召開記者會表示，執政黨以為毀掉一個柯文哲，就可以掃除將來的選舉障礙，「除掉一個柯文哲還有千千萬萬個小草」。最後，柯更咬牙切齒憤憤不平的表示，「這場審判還不是結束，賴清德，我絕對不會投降，一樣，賴清德，我絕不會屈服的」。

▲柯文哲出席官司宣判後記者會，怒嗆賴清德「我不會屈服的」。（圖／記者黃克翔攝，下同）



柯文哲說，這場審判不是執法，而是政治清算，整套劇本從監察院2023年的糾正文開始，成為民進黨在2024年總統大選的武器。結合內政部、地檢處、廉政署、鏡新聞，共同製造本案。

柯文哲指出，程序政治是法治的基礎，沒有程序正義就沒有實質正義，今天看到的是，有罪推定取代無罪推定，羈押、逼供取代實質證據，政治立場凌駕程序正義。

「檢察官可以違法無受約制，法官也不再堅守獨立審判，崩壞的不是個案，是整個國家的司法信任。」柯文哲說，如果檢察官的違法不是各別行為，而是集團性的縱容跟默許，那受傷將是最脆弱的人民。

柯文哲質疑，如果法官審理案情不是依據事實獨立審判，而是尊重審級制度，然後以被告在羈押下失去任意性自白當作證據，那麼被告在起訴的那天就已經失去被公平審判的機會，整個司法面臨了正當性危機。

柯文哲說，如果一個國家可以用模糊的某實地起訴，如果可以把政治獻金當作前金然後推論一定有後謝，然後沒有任何後謝證據就把人定罪；如果司法可勇扭曲的筆錄決定一個命運，如果今天被犧牲的是柯文哲，明天可能是任何一個台灣人。柯批，此此刻的台灣司法，已經變成「莫須有」的代名詞，這是台灣的危機。

「司法可以犯錯，但不能沒有良心；國家機器可以有權力，但不可以沒有界線。」柯文哲說，這場審判會在台灣的歷史留下紀錄，如果司法改革有起點，那就是此時此刻，不再是某時地，「我再講一遍，我沒有圖利沒有貪污，我非常坦蕩，我自己曉得。你們用210萬我甚至都不知道的政治獻金當作收賄，根本就是抹黑」。

柯文哲直言，執政黨以為毀掉一個柯文哲，就可以掃除將來的選舉障礙，「我跟你講，除掉一個柯文哲還有千千萬萬個小草，我們要阻止司法繼續沈淪敗壞，要阻止司法變成政治工具」。

最後，柯文哲憤怒表示，「這場審判還不是結束，賴清德，我絕對不會投降，一樣，賴清德，我不會屈服的」。只見柯文哲語畢後，現場小草響起一片熱烈掌聲，情緒十分高漲。