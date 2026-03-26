快訊／柯文哲律師：7點半搭公車上班的人會侵占6千多萬？　完全莫須有

▲柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北地方法院審理前台北市長柯文哲涉及京華城容積獎勵案、侵占政治獻金等案，今（26日）下午一審宣判，柯文哲被判應執行17年有期徒刑。民眾黨也召開記者會。柯文哲律師陸正義表示，遺憾法院對起訴書照單全收，再次強調，沒有任何政治獻金被柯文哲挪做私用，一個七點半上班搭公車、通勤搭U-BIKE之人，怎麼會成為起訴書中侵吞六千多萬的貪婪之人？這次起訴完全是檢察官偏見，完全預設柯文哲有罪，當檢察官帶著如此偏見啟動調查，後面的證據跟調查自然就是錯的，莫須有就是莫須有。

陸正義表示，從檢察官起訴公益侵占內容，柯文哲用政治獻金剩餘款付柯文哲競選總部薪水，但明明內政部函示就說可以，調查局也認為沒有違法。行政法院跟監察院也認為，捐款人捐給政黨或參選人，就屬於政黨，只是政治獻金法規範上用途受到限制。侵占罪構成要件是侵占別人要件，但按照最高行政法院、監察院見解，並不符合要件，當然不成立侵占罪啊！檢察官硬要起訴、法院也接受，非常荒謬。

陸正義表示，柯文哲以政治獻金剩餘款付百萬給邱復生，說當時是投資，柯文哲被起訴涉嫌公益侵占罪，但邱復生到庭作證時說，柯文哲找他是要幫民眾黨提升網路聲量、做數位政黨，還有委託契約跟企畫書，剩餘款完全用在民眾黨上，完全合法，檢察官仍認為這是柯文哲為了私利，非常荒謬。

陸正義也提到，其中還有KP秀，侵占77萬多門票收入，但檢方都沒有釐清政治獻金定性，但這就是支持者捐給候選人的錢跟支持者拿到的東西有非常明顯落差，才屬於政治獻金，過往募款餐券一張五萬成本一到兩千，價差10幾倍當然屬於政治獻金，根據媒體報導，賴清德總統一個梅干扣肉便當一萬，這屬於政治獻金，但KP秀演唱會門票8800元，光是成本就7524元，價差一倍不到，怎麼會是政治獻金？

陸正義指出，且木可公司自己賣門票，錢屬於木可公司，柯文哲從頭到尾沒拿過，為什麼變成起訴書說的柯文哲侵占？演唱會門票還有線上票券五百元，票價收入還占總收入大多數，檢察官卻刻意忽略這些部分，硬要認定這是政治獻金、起訴柯文哲公益侵占，這不是羅織罪名什麼才是？柯文哲侵占什麼？

陸正義表示，這次起訴完全是檢察官偏見，完全預設柯文哲有罪，當檢察官帶著如此偏見啟動調查，後面的證據跟調查自然就是錯的，錯誤檢體當然導致錯誤結論，但莫須有就是莫須有，對判決結果感到遺憾。