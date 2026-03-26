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塑膠袋之亂延燒！法務部啟動全台大稽查　抓到黑手就送辦

記者黃宥寧／台北報導

中東局勢升溫衝擊全球石化供應鏈，國內近期傳出「塑膠袋之亂」，市場出現延後出貨與價格波動情形。為防止囤貨與哄抬價格亂象擴大，法務部今（26）日宣布，跨部會「物價聯合稽查小組」全面啟動，將鎖定上游盤商及零售端進行聯合稽查，嚴查囤貨居奇等不法行為。

▲▼ 塑膠袋。（圖／記者劉維榛攝）

▲「塑膠袋之亂」法務部今（26）日宣布，跨部會「物價聯合稽查小組」全面啟動。（圖／記者劉維榛攝）

這波市場緊張氛圍源於近期美伊衝突導致中東航運受阻，進一步影響石化原料供應。有業者低調說，塑膠袋主要原料為聚乙烯（PE），而其上游乙烯須仰賴石油裂解生產，一旦原料供應緊縮，整體塑膠製品產量也將受到牽動。近期包材、家電與建材等廣泛使用的泛用樹脂報價走高，市場預期心理升溫，也使部分中盤商出現延後出貨現象。

針對外界反映部分業者疑似囤積塑料製品、刻意延遲出貨，法務部表示，已召開第104次「物價聯合稽查小組會議」，規劃跨部會分組查察，並鎖定上游盤商及五金百貨等零售通路展開聯合稽查。會議並邀集經濟部、財政部、農業部、公平交易委員會及行政院消費者保護處等單位，共同研議實地稽查重點。

▲▼ 黃謀信 。（圖／法務部提供）

▲法務部政務次長黃謀信說明稽查過程中，若發現有不法行為將移請主管機關依法裁處。（圖／法務部提供）

法務部指出，稽查過程中若發現業者有對內囤積、對外哄抬價格等不法行為，將移請主管機關依法裁處；若涉及刑事責任，則交由地方檢察署偵辦，強調「絕不寬貸」。

此外，台灣高等檢察署也同步啟動「打擊民生犯罪聯繫平台」，由各地方檢察署「查緝民生犯罪小組」與地方行政機關保持即時聯繫，一旦發現異常情形，將立即展開偵查，嚴查速辦。

法務部呼籲，業者勿因貪圖短期利益而觸法，民眾亦應理性購買，避免恐慌性囤積。若發現商家囤貨居奇或不合理漲價情形，可撥打0800-007007檢舉專線，政府將依法查明並究責，以維護民生物價穩定與消費者權益。

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